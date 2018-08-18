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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1901190219031904

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 244
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 244
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 11:21

  kingkongovets написав:
  zzzzzz написав:Тут спорить вообще бесполезно , кроме гиперЭГО ничего нет.

а с тобой кто то спорил?
тебе вопрос задали, а ты как всегда тупо съехал

Пиши исчо :lol:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 11:22

  zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:
  zzzzzz написав:Тут спорить вообще бесполезно , кроме гиперЭГО ничего нет.

а с тобой кто то спорил?
тебе вопрос задали, а ты как всегда тупо съехал

Пиши исчо :lol:


слив засчитан
очередной

зы: и прекращай сюда тащить всю говно шо найдешь на просторах инетика
учись думать
живи своим умом гг
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 11:25

kingkongovets, zzzzzz

Народ, прекращайте или идите в ... личку.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 11:36

Добавил ККЦ в игнор, там запущенный случай.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 11:52

Кому любопытно под какие ставки реально кредитуют банки ( Глобус и Кредобанк )

Жаль банки не написали сколько стоит страховка жилья и страховка жизни клиента.

Кредобанк
https://dbkzhytlobud.com.ua/uploads/Kredobank.pdf

Глобус
https://dbkzhytlobud.com.ua/uploads/Globus.pdf
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 11:54

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

trololo написав:
  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:кумир живущего своим умом зеда жрет в сессионном зале
https://ukranews.com/news/657411-dubins ... rady-video
чудаки на букву м понавыбирали бл
шо президент шо депутаты
смачного епта
сплошной туземун нах

Примечательно то, что kingkongovets не комментирует ни Киву, ни тех, кто его выбрал. Наверное в этом случае всё как надо, кингу по душе.
Наверное потому, что это мозг Кивы
Мать купает трехлетнего сына. Тот трогает свои яйца и спрашивает:
— Мам, это мои мозги?
— Пока нет, сынуля, пока нет.

киву выбрала тупая ватка. он жеж жз ж-оппоблока


Тепер гілка бачила все. Вася подрочив у раді значить це зниження вартості на 3%.
Яке гомно люди розносять, просто п..ц.
А потім чого живу в обісцяному хрущі
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 13:22

  investorkiev написав:
  zzzzzz написав:kingkongovets
Дело Микитася это одна из важнейших тем этой ветки.
Хотите поговорить про политику, велком на политическую ветку.


На сколько уменьшится ввод метров в эксплуатацию в 19-20 году благодаря этому?

очевидно что ни на сколько
молодая команда в общем и адрейилибогдан с дружбаном вавришем не могут спокойно смотреть как потоки бабла идут мимо
ничего нового...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 14:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Вася подрочив у раді значить це зниження вартості на 3%.
Яке гомно люди розносять, просто п..ц.
А потім чого живу в обісцяному хрущі

Скажите спасибо, что Кива не делал этого у Вас в хруще
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 14:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Смотрел сегодня квартиру с ремонтом в БФ. В целом все неплохо. Территория очень симпатичная, МОПы в меру модные, хорошие лифты, на этаже - норм. Но, блин, какие-же там грустные виды из окон... И на фоне этих видов ценник просто бьет по мозгам.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 14:59

  airmax78 написав: ценник просто бьет по мозгам.


Вот вы мне скажите,чего по приличным местам ходить нищебродам?

Есть возможность,ездишь на лексхусе,нет - значит ждёшь ашановскую маршрутку,а потом топаешь пешком.

А так ваш меседж не очень понятен,всё равно что залетел в 5-ти звёздочный отель из хостела, и возмущённый возглас: ух ребятушечки,там так дорого,да и виды из окна не очень,вот у нас на поскоте хоть море видно,а там даже этого НЕТ,за что такие деньги,3 или 5 штук зелени за сутки,есть намного дешевле и с лучшим видом,пойду поищу ещё 10 лет))

Курс уже ближе к 25,наверное уже спокойнее тем,кто копит в у.е. на вожделенный угол не у тёщи под присмотром?(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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