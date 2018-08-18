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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 жов, 2019 15:34
Ребята, каким курсом вы будете довольны? А то растет - зрада, падает - зрада
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Kostia
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Додано: Чет 03 жов, 2019 15:49
michaeltwins написав:
Кто-то может объяснить или где почитать, как начисляются % по ипотечным кредитам. к примеру , покупаю я кв. за 1 млн, у меня есть 500 тыс., вторые 500 беру у банка, но все банки в своих калькуляторах просят указывать общую стоимость кв. и я так понимаю что начисляться кредитный процент будет на 1 млн, а не на отдолженные 500 тыс? или как то-то иначе?
Сорри если офтоп,
Нет, неправильно понимаете. Проценты будут только на одолженную сумму. Стоимость квартиры указывается, потому что банк регламентирует, на какую часть стоимости
квартиры вы берете кредит - чем эта часть меньше (то есть больше ваш личный взнос) - тем лучше, кроме того, это показывает обеспеченность кредита (залогом то выступает вся квартира) - бОльшие шансы, в случае чего, вернуть сумму долга за счет залога, да и у вас, как заемщика, куда больше мотивации погасить кредит, раз вы своих кровных вложили
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Додано: Чет 03 жов, 2019 16:13
somilitark написав: airmax78 написав:
ценник просто бьет по мозгам.
Вот вы мне скажите,чего по приличным местам ходить нищебродам?
Есть возможность,ездишь на лексхусе,нет - значит ждёшь ашановскую маршрутку,а потом топаешь пешком.
А так ваш меседж не очень понятен,всё равно что залетел в 5-ти звёздочный отель из хостела, и возмущённый возглас: ух ребятушечки,там так дорого,да и виды из окна не очень,вот у нас на поскоте хоть море видно,а там даже этого НЕТ,за что такие деньги,3 или 5 штук зелени за сутки,есть намного дешевле и с лучшим видом,пойду поищу ещё 10 лет))
Курс уже ближе к 25,наверное уже спокойнее тем,кто копит в у.е. на вожделенный угол не у тёщи под присмотром?(((
Все так. Приехал на ашановской маршруточке, пешком дошел до проходной. 30 минут стоял ждал, пока за мной выйдут (охрана смерив меня взглядом во двор не пустила). Хоть как-то за унижение я должен был отыграться? Поднять самооценку. Ну вот, посмотрел в окно, а там ...
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Додано: Чет 03 жов, 2019 16:38
plugatyrev написав: Kostia написав:
Ребята, каким курсом вы будете довольны? А то растет - зрада, падает - зрада
стабильным. +-5%. но думаю не в этой жизни
Так он сейчас такой и уже давно)
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