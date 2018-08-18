Минрегион предложил списать поставщикам тепла 10 миллиардов долгов



Министерство развития общин и территорий разработало проект закона о реструктуризации долгов предприятий теплоэнергетики перед НАК "Нафтогаз Украины" и списании начисленной пени и штрафных санкций.

Об этом заявила глава министерства Алена Бабак , передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.



"Сейчас реструктуризации подлежит только задолженность за газ, возникшей на 1 июля 2016 года. Но с тех пор все предприятия теплоэнергетики накопили дополнительно еще 17,5 млрд грн долгов, то есть на сегодня совокупный долг ТКЭ за газ достиг 32,5 млрд грн. По ним 9,6 млрд грн – это штрафные санкции НАК "Нафтогаз", – сообщила Бабак.



По словам министра, государство и органы местного самоуправления не имеют источников погашения таких долгов, поэтому этот вопрос нужно урегулировать на законодательном уровне.



"Предлагаем на законодательном уровне разрешить реструктуризировать предприятиям теплоэнергетики задолженности, которая возникла из-за задержки субсидий, льгот или несвоевременной корректировки тарифов. Это позволит не накапливать "снежный ком" штрафов и пени, а работать более-менее стабильно. Надеемся, НАК "Нафтогаз" согласится на компромисс и рассмотрит фиксацию даты, которая будет определять объем долга, подлежащего реструктуризации", – отметила Бабак.



По словам министра, парламент должен принять подготовленный законопроект в ближайшее время.



Как сообщалось, аналогичный по своей сути законопроект был принят Верховной Радой и подписан президентом в 2016 году.



Законом предлагалось реструктуризировать задолженность тепло- и водопоставляющих предприятий за потребленную электрическую энергию и газ, существующая по состоянию на 1 июля 2016 года, путем рассрочки ее выплаты на 5 лет. При этом, начисленные на 1 июля 2016 года на долги теплокоммунэнерго и водоканалов штрафы были списаны.



Кредиторская задолженность теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций за природный газ перед НАК "Нафтогаз Украины" по состоянию на 1 июля 2016 года составляла 18,7 млрд грн, в том числе пени, штрафные и финансовые санкции составляли 4,5 млрд грн.