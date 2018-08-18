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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 жов, 2019 15:34
Ребята, каким курсом вы будете довольны? А то растет - зрада, падает - зрада
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Kostia
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Додано: Чет 03 жов, 2019 15:49
michaeltwins написав:
Кто-то может объяснить или где почитать, как начисляются % по ипотечным кредитам. к примеру , покупаю я кв. за 1 млн, у меня есть 500 тыс., вторые 500 беру у банка, но все банки в своих калькуляторах просят указывать общую стоимость кв. и я так понимаю что начисляться кредитный процент будет на 1 млн, а не на отдолженные 500 тыс? или как то-то иначе?
Сорри если офтоп,
Нет, неправильно понимаете. Проценты будут только на одолженную сумму. Стоимость квартиры указывается, потому что банк регламентирует, на какую часть стоимости
квартиры вы берете кредит - чем эта часть меньше (то есть больше ваш личный взнос) - тем лучше, кроме того, это показывает обеспеченность кредита (залогом то выступает вся квартира) - бОльшие шансы, в случае чего, вернуть сумму долга за счет залога, да и у вас, как заемщика, куда больше мотивации погасить кредит, раз вы своих кровных вложили
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Faceless
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Додано: Чет 03 жов, 2019 16:13
somilitark написав: airmax78 написав:
ценник просто бьет по мозгам.
Вот вы мне скажите,чего по приличным местам ходить нищебродам?
Есть возможность,ездишь на лексхусе,нет - значит ждёшь ашановскую маршрутку,а потом топаешь пешком.
А так ваш меседж не очень понятен,всё равно что залетел в 5-ти звёздочный отель из хостела, и возмущённый возглас: ух ребятушечки,там так дорого,да и виды из окна не очень,вот у нас на поскоте хоть море видно,а там даже этого НЕТ,за что такие деньги,3 или 5 штук зелени за сутки,есть намного дешевле и с лучшим видом,пойду поищу ещё 10 лет))
Курс уже ближе к 25,наверное уже спокойнее тем,кто копит в у.е. на вожделенный угол не у тёщи под присмотром?(((
Все так. Приехал на ашановской маршруточке, пешком дошел до проходной. 30 минут стоял ждал, пока за мной выйдут (охрана смерив меня взглядом во двор не пустила). Хоть как-то за унижение я должен был отыграться? Поднять самооценку. Ну вот, посмотрел в окно, а там ...
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airmax78
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Додано: Чет 03 жов, 2019 16:38
plugatyrev написав: Kostia написав:
Ребята, каким курсом вы будете довольны? А то растет - зрада, падает - зрада
стабильным. +-5%. но думаю не в этой жизни
Так он сейчас такой и уже давно)
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Додано: Чет 03 жов, 2019 17:18
plugatyrev написав: Kostia написав:
Ребята, каким курсом вы будете довольны? А то растет - зрада, падает - зрада
стабильным. +-5%. но думаю не в этой жизни
Так в этот раз на 5% и просело. Не больше.
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airmax78
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Додано: Чет 03 жов, 2019 17:31
airmax78 написав: plugatyrev написав: Kostia написав:
Ребята, каким курсом вы будете довольны? А то растет - зрада, падает - зрада
стабильным. +-5%. но думаю не в этой жизни
Так в этот раз на 5% и просело. Не больше.
вчера вечером можно было ПА26,2 отдать, в понедельник утром ПА24,2 взять
реально стабильность бггг...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 03 жов, 2019 18:31
народ, были у кого-то реальные сделки по купле или продаже этой осенью?
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investorkiev
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Додано: Чет 03 жов, 2019 18:39
А потом удивляются почему же не выполняется план по доходам в бюджет. А мы просто берем и списываем пени и штрафы, т.е. плюем на платежную дисциплину.
Минрегион предложил списать поставщикам тепла 10 миллиардов долгов
Министерство развития общин и территорий разработало проект закона о реструктуризации долгов предприятий теплоэнергетики перед НАК "Нафтогаз Украины" и списании начисленной пени и штрафных санкций.
Об этом заявила глава министерства Алена Бабак , передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Сейчас реструктуризации подлежит только задолженность за газ, возникшей на 1 июля 2016 года. Но с тех пор все предприятия теплоэнергетики накопили дополнительно еще 17,5 млрд грн долгов, то есть на сегодня совокупный долг ТКЭ за газ достиг 32,5 млрд грн. По ним 9,6 млрд грн – это штрафные санкции НАК "Нафтогаз", – сообщила Бабак.
По словам министра, государство и органы местного самоуправления не имеют источников погашения таких долгов, поэтому этот вопрос нужно урегулировать на законодательном уровне.
"Предлагаем на законодательном уровне разрешить реструктуризировать предприятиям теплоэнергетики задолженности, которая возникла из-за задержки субсидий, льгот или несвоевременной корректировки тарифов. Это позволит не накапливать "снежный ком" штрафов и пени, а работать более-менее стабильно. Надеемся, НАК "Нафтогаз" согласится на компромисс и рассмотрит фиксацию даты, которая будет определять объем долга, подлежащего реструктуризации", – отметила Бабак.
По словам министра, парламент должен принять подготовленный законопроект в ближайшее время.
Как сообщалось, аналогичный по своей сути законопроект был принят Верховной Радой и подписан президентом в 2016 году.
Законом предлагалось реструктуризировать задолженность тепло- и водопоставляющих предприятий за потребленную электрическую энергию и газ, существующая по состоянию на 1 июля 2016 года, путем рассрочки ее выплаты на 5 лет. При этом, начисленные на 1 июля 2016 года на долги теплокоммунэнерго и водоканалов штрафы были списаны.
Кредиторская задолженность теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций за природный газ перед НАК "Нафтогаз Украины" по состоянию на 1 июля 2016 года составляла 18,7 млрд грн, в том числе пени, штрафные и финансовые санкции составляли 4,5 млрд грн.
Живите своим умом!
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Додано: Чет 03 жов, 2019 18:42
investorkiev написав:народ, были у кого-то реальные сделки по купле или продаже этой осенью?
У меня. Отписывался по 2к в Миракс с террасой.
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