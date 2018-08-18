У меня в конце августа была сделка по покупке вторички
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Додано: Чет 03 жов, 2019 18:56
Додано: Чет 03 жов, 2019 18:59
Ребята, очень нужно мнение общественности. В квартире, которая сейчас строится, есть небольшая комната и кухня студия 19 метров. Квартира без балкона и лоджии. Сейчас есть возможность внести изменения в планировку (буквально пару дней, потому что кладка внутренних стен вот-вот подберется к моему этажу). Есть возможность сделать в кухне-студии перестенки для лоджии. Балконный блок буду ставить сама. Так вот, есть ли в этом смысл?
При всем этом:
1. Я еще не знаю, буду ли там жить сама или готовить квартиру под аренду.
2. Для курения мне лоджия не нужна, я на Айкос.
3. Родные окна в помещении панорамные, с лоджией вроде как теплее.
4. Вроде бы лоджия и неплоха для сушки вещей, но если буду жить там, то могу купить стиралку с сушкой.
5. Помещение достаточно углубленное, и с лоджией в нем может быть мало света. Восточная сторона.
6. Глубину лоджии застройщик предлагает 1,2 м. В принципе это как стандартный балкон.
7. Доплаты за эти изменения не будет, но и уменьшительного коэффициента тоже, так как окна-двери стоять не будут.
Востаннє редагувалось Natt в Чет 03 жов, 2019 19:07, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 03 жов, 2019 19:03
Natt
несколько сумбурно
можно запилить планчик?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 03 жов, 2019 19:08
Додано: Чет 03 жов, 2019 19:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Natt, а шо там бывший муж? Его коханка? Все при квартирах уже?
Обалдеть, Буча прямо как Санта-барбара по всяким внебрачным связям.
На кой вам эта лоджия? На кой вам этот айкос?
Додано: Чет 03 жов, 2019 19:17
Natt
ок, понял
ИМХО на данном этапе Я бы не заморачивался
если возникнет такая задача(лоджия) позже то в принципе она решается установкой раздвижной стеклянной перегородки
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 03 жов, 2019 19:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
У вас там 38 метров, нах там лоджия???
Купите стиралку с сушкой (или отдельно два агрегата- ставятся один на второй и не занимают места) и будет вам счастье.
А так хоть в этой кухне будет куда диван с телеком поставить.
Более того, снесите хоть на половину стену между коридором и кухней - визуально и функционально добавится немного пространства.
Додано: Чет 03 жов, 2019 20:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
натахаГАГА, там шкаф
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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