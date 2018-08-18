Додано: Чет 03 жов, 2019 18:59

Ребята, очень нужно мнение общественности. В квартире, которая сейчас строится, есть небольшая комната и кухня студия 19 метров. Квартира без балкона и лоджии. Сейчас есть возможность внести изменения в планировку (буквально пару дней, потому что кладка внутренних стен вот-вот подберется к моему этажу). Есть возможность сделать в кухне-студии перестенки для лоджии. Балконный блок буду ставить сама. Так вот, есть ли в этом смысл?



При всем этом:

1. Я еще не знаю, буду ли там жить сама или готовить квартиру под аренду.

2. Для курения мне лоджия не нужна, я на Айкос.

3. Родные окна в помещении панорамные, с лоджией вроде как теплее.

4. Вроде бы лоджия и неплоха для сушки вещей, но если буду жить там, то могу купить стиралку с сушкой.

5. Помещение достаточно углубленное, и с лоджией в нем может быть мало света. Восточная сторона.

6. Глубину лоджии застройщик предлагает 1,2 м. В принципе это как стандартный балкон.

7. Доплаты за эти изменения не будет, но и уменьшительного коэффициента тоже, так как окна-двери стоять не будут.