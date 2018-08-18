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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 19041905190619071908>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 245
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 18:56

  investorkiev написав:народ, были у кого-то реальные сделки по купле или продаже этой осенью?

У меня в конце августа была сделка по покупке вторички
iriverix
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 18:59

Ребята, очень нужно мнение общественности. В квартире, которая сейчас строится, есть небольшая комната и кухня студия 19 метров. Квартира без балкона и лоджии. Сейчас есть возможность внести изменения в планировку (буквально пару дней, потому что кладка внутренних стен вот-вот подберется к моему этажу). Есть возможность сделать в кухне-студии перестенки для лоджии. Балконный блок буду ставить сама. Так вот, есть ли в этом смысл?

При всем этом:
1. Я еще не знаю, буду ли там жить сама или готовить квартиру под аренду.
2. Для курения мне лоджия не нужна, я на Айкос.
3. Родные окна в помещении панорамные, с лоджией вроде как теплее.
4. Вроде бы лоджия и неплоха для сушки вещей, но если буду жить там, то могу купить стиралку с сушкой.
5. Помещение достаточно углубленное, и с лоджией в нем может быть мало света. Восточная сторона.
6. Глубину лоджии застройщик предлагает 1,2 м. В принципе это как стандартный балкон.
7. Доплаты за эти изменения не будет, но и уменьшительного коэффициента тоже, так как окна-двери стоять не будут.
Востаннє редагувалось Natt в Чет 03 жов, 2019 19:07, всього редагувалось 2 разів.
Natt
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 19:03

Natt
несколько сумбурно
можно запилить планчик?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 19:08

Прохожий, качество не фонтан, но что имею. Большоее спасибо за интерес. Зображення
Natt
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 19:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Natt, а шо там бывший муж? Его коханка? Все при квартирах уже?

Обалдеть, Буча прямо как Санта-барбара по всяким внебрачным связям.

На кой вам эта лоджия? На кой вам этот айкос?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 19:17

Natt
ок, понял
ИМХО на данном этапе Я бы не заморачивался
если возникнет такая задача(лоджия) позже то в принципе она решается установкой раздвижной стеклянной перегородки
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 19:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У вас там 38 метров, нах там лоджия???
Купите стиралку с сушкой (или отдельно два агрегата- ставятся один на второй и не занимают места) и будет вам счастье.

А так хоть в этой кухне будет куда диван с телеком поставить.

Более того, снесите хоть на половину стену между коридором и кухней - визуально и функционально добавится немного пространства.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 20:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Более того, снесите хоть на половину стену между коридором и кухней - визуально и функционально добавится немного пространства.

натахаГАГА, там шкаф
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 20:31

Natt прикольный замес. с советских планировках балконы с лоджиями присоединяли, в современных недопланировках отсоединяют. хз...нужна лоджия - слейте и купите с лоджией.

#лэндлорды садомазохисты :mrgreen:
Востаннє редагувалось plugatyrev в Чет 03 жов, 2019 20:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 20:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Natt написав:Ребята, очень нужно мнение общественности. В квартире, которая сейчас строится, есть небольшая комната и кухня студия 19 метров. Квартира без балкона и лоджии. Сейчас есть возможность внести изменения в планировку (буквально пару дней, потому что кладка внутренних стен вот-вот подберется к моему этажу). Есть возможность сделать в кухне-студии перестенки для лоджии. Балконный блок буду ставить сама. Так вот, есть ли в этом смысл?

Если так сделать, то свободная часть гостиной будет как и спальня 11 метров, если не меньше. Попробуйте расставить мебель, если забрать у гостиной часть площади под лоджию. Если получится, продолжайте думать, если увидите, что в этих 11 метра нельзя поставить мебель, как хочется, вопрос будет закрыт.

Никто не мешает потом поставить стенку из пеноблока с балконным блоком. Я бы не спешил сейчас.

Все зависит от Ваших предпочтений. Если же квартира пойдет под аренду, арендаторам нужна эффектная картинка. Большая светлая гостиная-студия с панорамным окном, а не лоджия.
Vlad442
 
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