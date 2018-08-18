Натт, если для себя сделайте дверь в 03 из 04. Это позволит увеличить чуть ванну за счёт коридора, куда встанет и стиралка и сушилка.
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Додано: Чет 03 жов, 2019 20:47
Додано: Чет 03 жов, 2019 20:47
Прохожий, думала о раздвижной системе, и вариант мне понравился, но посмотрела ценники и прибалдела. Ну как бы не очень бюджетно. Нет, блин, совсем не бюджетно. Если под аренду оставлять, то понятно что и париться не буду. А если для себя, то есть сомнения, а времени на эти сомнения нет.
Трибека, а что Вам так любопытно? Любовная линия как в сериалах? У бывшего мужа любовницы во время развода не было, это помнится форумчане придумали. Но если Вам станет легче, то я могу написать, что таскался по бабам)) Это как-то потрафит каким-то Вашим комплексам? Только мы в общем-то общаемся и я немного в курсе его личной жизни, ее тупо нет. Наверное, было бы правильно получить от этого какое-то моральное удовлетворение, но мне в общем пофиг. А вот чего Вам интересно, не совсем понятно.
Востаннє редагувалось Natt в Чет 03 жов, 2019 20:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 03 жов, 2019 20:47
Некоторые арендаторы (в первую очередь пары) хотят с лоджией.
И жалуются, что в новостроях повально поприсоеденяли лоджии.
Как бы обособленное помещение, где можно организовать рабочий кабинет.
Додано: Чет 03 жов, 2019 20:53
Сушилка ставится на стиралку, для этого есть специальные соединительные модули. Об этом тоже думала. В кухню делать дверь не буду - в этой квартире не делала и ни разу не пожалела. Видимо, просто я не Юрина жена и каклеты не жарю.
Додано: Чет 03 жов, 2019 20:54
Еле наскрёб пяток банок у которых процент хотябы 17 или чуток выше на пол года , никому и нах не нужны деньги депозитные , походу кредитовать нема кого.
Додано: Чет 03 жов, 2019 20:58
Печаль, вы ваще готовить не умеете , но для лендлорда вы находка , не засрёте кухню.
Додано: Чет 03 жов, 2019 21:00
Натт, не обижайтесь, это я по дружбе вас подколола, мы ж практически подружки ))
Просто вспомнилось как вы планировали себе бОльшую квартиру купить, а эту оставить «любовнице мужа»))
Вижу вам эта тема еще болезненна, но не на столько, чтоб демонстративно мстить бывшему, переселившись с помпой в цоколь к Флаю и ведя оттуда инста-блог.
Ну ничего, какие ваши годы. Кстати, когда квартира достроится - можно позвать бывшего «собрать кухню» (помню он у вас мастер на все руки), и на этой почве помириться.
Додано: Чет 03 жов, 2019 21:11
Лоджия нужна, это удобно. Вопрос в цене вопроса. Тут ради лоджии придется жертвовать гостиной. Если на одну чашу весов поставить людей, которые не могут жить без лоджии, а на вторую, которые не готовы мириться с маленькой кухней-гостиной, вторая чаша перевесит.
Для себя можно делать как угодно. Если для арендаторов, то жертвовать хорошей гостиной с панорамным окном, мне кажется, будет ошибкой.
Додано: Чет 03 жов, 2019 21:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Банки покупают ОВГЗ. Кредитуют государство. Падают ставки по ОВГЗ, падают ставки по депозитам.
Бизнес и население не готовы конкурировать с государством и занимать под такие бешеные проценты.
Додано: Чет 03 жов, 2019 21:51
франт и прочие саркастопедирующие над рассказами о доходах врозеточников офисные сидельцы - ваш выход
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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