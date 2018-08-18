RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1905190619071908>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 245
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 20:47

  Natt написав:Прохожий, качество не фонтан, но что имею. Большоее спасибо за интерес. Зображення

Натт, если для себя сделайте дверь в 03 из 04. Это позволит увеличить чуть ванну за счёт коридора, куда встанет и стиралка и сушилка.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1976
З нами з: 04.03.15
Подякував: 56 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 20:47

Прохожий, думала о раздвижной системе, и вариант мне понравился, но посмотрела ценники и прибалдела. Ну как бы не очень бюджетно. Нет, блин, совсем не бюджетно. Если под аренду оставлять, то понятно что и париться не буду. А если для себя, то есть сомнения, а времени на эти сомнения нет.

Трибека, а что Вам так любопытно? Любовная линия как в сериалах? У бывшего мужа любовницы во время развода не было, это помнится форумчане придумали. Но если Вам станет легче, то я могу написать, что таскался по бабам)) Это как-то потрафит каким-то Вашим комплексам? Только мы в общем-то общаемся и я немного в курсе его личной жизни, ее тупо нет. Наверное, было бы правильно получить от этого какое-то моральное удовлетворение, но мне в общем пофиг. А вот чего Вам интересно, не совсем понятно.
Востаннє редагувалось Natt в Чет 03 жов, 2019 20:56, всього редагувалось 1 раз.
Natt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1276
З нами з: 09.08.15
Подякував: 307 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 20:47

  Vlad442 написав:Все зависит от Ваших предпочтений. Если же квартира пойдет под аренду, арендаторам нужна эффектная картинка. Большая светлая гостиная-студия с панорамным окном, а не лоджия.

Некоторые арендаторы (в первую очередь пары) хотят с лоджией.
И жалуются, что в новостроях повально поприсоеденяли лоджии.
Как бы обособленное помещение, где можно организовать рабочий кабинет.
UA
 
Повідомлень: 4572
З нами з: 19.07.08
Подякував: 524 раз.
Подякували: 705 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 20:53

  stm написав:
  Natt написав:Прохожий, качество не фонтан, но что имею. Большоее спасибо за интерес. Зображення

Натт, если для себя сделайте дверь в 03 из 04. Это позволит увеличить чуть ванну за счёт коридора, куда встанет и стиралка и сушилка.

Сушилка ставится на стиралку, для этого есть специальные соединительные модули. Об этом тоже думала. В кухню делать дверь не буду - в этой квартире не делала и ни разу не пожалела. Видимо, просто я не Юрина жена и каклеты не жарю.
Natt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1276
З нами з: 09.08.15
Подякував: 307 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 20:54

  zzzzzz написав:Кому любопытно под какие ставки реально кредитуют банки ( Глобус и Кредобанк )

Жаль банки не написали сколько стоит страховка жилья и страховка жизни клиента.

Кредобанк
https://dbkzhytlobud.com.ua/uploads/Kredobank.pdf

Глобус
https://dbkzhytlobud.com.ua/uploads/Globus.pdf

Еле наскрёб пяток банок у которых процент хотябы 17 или чуток выше на пол года , никому и нах не нужны деньги депозитные , походу кредитовать нема кого.
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1977
З нами з: 23.05.14
Подякував: 465 раз.
Подякували: 345 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 20:58

  Natt написав:
  stm написав:
  Natt написав:Прохожий, качество не фонтан, но что имею. Большоее спасибо за интерес. Зображення

Натт, если для себя сделайте дверь в 03 из 04. Это позволит увеличить чуть ванну за счёт коридора, куда встанет и стиралка и сушилка.

Сушилка ставится на стиралку, для этого есть специальные соединительные модули. Об этом тоже думала. В кухню делать дверь не буду - в этой квартире не делала и ни разу не пожалела. Видимо, просто я не Юрина жена и каклеты не жарю.

Печаль, вы ваще готовить не умеете :( , но для лендлорда вы находка , не засрёте кухню.
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1977
З нами з: 23.05.14
Подякував: 465 раз.
Подякували: 345 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 21:00

  Natt написав:Трибека, а что Вам так любопытно? У бывшего мужа любовницы во время развода не было, это помнится форумчане придумали. Но если Вам станет легче, то я могу написать, что таскался по бабам)) Это как-то потрафит каким-то Вашим комплексам? Только мы в общем-то общаемся и я немного в курсе его личной жизни, ее тупо нет. Наверное, было бы правильно получить от этого какое-то моральное удовлетворение, но мне в общем пофиг. А вот чего Вам интересно, не совсем понятно.


Натт, не обижайтесь, это я по дружбе вас подколола, мы ж практически подружки ))

Просто вспомнилось как вы планировали себе бОльшую квартиру купить, а эту оставить «любовнице мужа»))

Вижу вам эта тема еще болезненна, но не на столько, чтоб демонстративно мстить бывшему, переселившись с помпой в цоколь к Флаю и ведя оттуда инста-блог.

Ну ничего, какие ваши годы. Кстати, когда квартира достроится - можно позвать бывшего «собрать кухню» (помню он у вас мастер на все руки), и на этой почве помириться.
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1015
З нами з: 06.03.19
Подякував: 36 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 21:11

  UA написав:
  Vlad442 написав:Все зависит от Ваших предпочтений. Если же квартира пойдет под аренду, арендаторам нужна эффектная картинка. Большая светлая гостиная-студия с панорамным окном, а не лоджия.

Некоторые арендаторы (в первую очередь пары) хотят с лоджией.
И жалуются, что в новостроях повально поприсоеденяли лоджии.
Как бы обособленное помещение, где можно организовать рабочий кабинет.

Лоджия нужна, это удобно. Вопрос в цене вопроса. Тут ради лоджии придется жертвовать гостиной. Если на одну чашу весов поставить людей, которые не могут жить без лоджии, а на вторую, которые не готовы мириться с маленькой кухней-гостиной, вторая чаша перевесит.
Для себя можно делать как угодно. Если для арендаторов, то жертвовать хорошей гостиной с панорамным окном, мне кажется, будет ошибкой.
Vlad442
 
Повідомлень: 5622
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 869 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 21:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vadim V написав:Еле наскрёб пяток банок у которых процент хотябы 17 или чуток выше на пол года , никому и нах не нужны деньги депозитные , походу кредитовать нема кого.

Банки покупают ОВГЗ. Кредитуют государство. Падают ставки по ОВГЗ, падают ставки по депозитам.
Бизнес и население не готовы конкурировать с государством и занимать под такие бешеные проценты.
Vlad442
 
Повідомлень: 5622
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 869 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 21:51

франт и прочие саркастопедирующие над рассказами о доходах врозеточников офисные сидельцы - ваш выход
https://biz.nv.ua/economics/rabochaya-a ... 45603.html
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7136
З нами з: 05.06.16
Подякував: 562 раз.
Подякували: 1073 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1905190619071908>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, stm і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1646, 1647, 1648
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16471 2599819
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 жов, 2019 21:54
Понаехал
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 7872
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 183759
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.