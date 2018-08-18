Додано: Чет 03 жов, 2019 20:47

Прохожий, думала о раздвижной системе, и вариант мне понравился, но посмотрела ценники и прибалдела. Ну как бы не очень бюджетно. Нет, блин, совсем не бюджетно. Если под аренду оставлять, то понятно что и париться не буду. А если для себя, то есть сомнения, а времени на эти сомнения нет.



Трибека, а что Вам так любопытно? Любовная линия как в сериалах? У бывшего мужа любовницы во время развода не было, это помнится форумчане придумали. Но если Вам станет легче, то я могу написать, что таскался по бабам)) Это как-то потрафит каким-то Вашим комплексам? Только мы в общем-то общаемся и я немного в курсе его личной жизни, ее тупо нет. Наверное, было бы правильно получить от этого какое-то моральное удовлетворение, но мне в общем пофиг. А вот чего Вам интересно, не совсем понятно.