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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 жов, 2019 21:56
Сегодня общался с прорабом - обсуждали этот вопрос. Он подтвердил, что в Киеве его маляры, электрики и сантехники зарабатывают столько же, сколько могли бы заработать в Германии. Пля, уже даже не в Польше.
Если колени налажу - беру отпуск и в UK - осуществлять мечту - становиться сантехником.
Востаннє редагувалось airmax78
в Чет 03 жов, 2019 21:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 03 жов, 2019 22:24
Vadim V написав:
Печаль, вы ваще готовить не умеете
, но для лендлорда вы находка , не засрёте кухню.
Ой, терпеть не люблю готовить)) и почти не готовлю. Для кого-то это проблема?Жека79
, спасибо большое за мнение!
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Natt
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Додано: Чет 03 жов, 2019 22:26
Natt написав:
Если под аренду оставлять, то понятно что и париться не буду. А если для себя, то есть сомнения, а времени на эти сомнения нет.
балкон, лоджия обязательна! Ихмо. Имеется один объект без балкона - фу, ни одна сушилка проблему нормально не решит.
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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Додано: Чет 03 жов, 2019 22:27
Natt написав: Vadim V написав:
Печаль, вы ваще готовить не умеете
, но для лендлорда вы находка , не засрёте кухню.
Ой, терпеть не люблю готовить)) и почти не готовлю. Для кого-то это проблема?
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Конечно проблема, такие бабы замуж не выходят, ну или ненадолго.... путь к сердцу мужчины лежит через желудок
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investorkiev
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Додано: Чет 03 жов, 2019 22:34
vhata написав: Natt написав:
Если под аренду оставлять, то понятно что и париться не буду. А если для себя, то есть сомнения, а времени на эти сомнения нет.
балкон, лоджия обязательна! Ихмо. Имеется один объект без балкона - фу, ни одна сушилка проблему нормально не решит.
Тоже так думал пока не начал жить в квартире без балкона. Уже больше 3-х лет живу без балконов\лоджий и все отлично. Счас думаю нах тот балкон, только хлам там всякий накапливается. А развешивать труселя с носками на балконе как то уже уходит в прошлое. Картоху складировать на всю зиму тоже. Если не куришь--тем более. А больше тот балкон ни для чего и не нужен.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Додано: Чет 03 жов, 2019 22:36
investorkiev написав: Natt написав: Vadim V написав:
Печаль, вы ваще готовить не умеете
, но для лендлорда вы находка , не засрёте кухню.
Ой, терпеть не люблю готовить)) и почти не готовлю. Для кого-то это проблема?
!
Конечно проблема, такие бабы замуж не выходят, ну или ненадолго.... путь к сердцу мужчины лежит через желудок
Я дважды была замужем, что мне там третий раз делать? Мое ИМХО - путь к сердцу мужчины, который мне интересен, лежит через его мозг. А уж ежели путь к его сердцу лежит через желудок, то пускай езжает к маме, там его точно вкусно накормят.
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Natt
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Додано: Чет 03 жов, 2019 22:37
investorkiev написав: Natt написав: Vadim V написав:
Печаль, вы ваще готовить не умеете
, но для лендлорда вы находка , не засрёте кухню.
Ой, терпеть не люблю готовить)) и почти не готовлю. Для кого-то это проблема?
!
Конечно проблема, такие бабы замуж не выходят, ну или ненадолго.... путь к сердцу мужчины лежит через желудок
Натт не ведитесь)))) все правильно, мужчина должен быть как голодный волк, а не как сытый кабанчик
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
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Додано: Чет 03 жов, 2019 22:39
Жека79 написав:
Тоже так думал пока не начал жить в квартире без балкона. Уже больше 3-х лет живу без балконов\лоджий и все отлично.
Ну у Вас же не 38 квадратов?
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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Додано: Чет 03 жов, 2019 22:42
Жека79 написав: investorkiev написав: Natt написав:
Ой, терпеть не люблю готовить)) и почти не готовлю. Для кого-то это проблема?
!
Конечно проблема, такие бабы замуж не выходят, ну или ненадолго.... путь к сердцу мужчины лежит через желудок
Натт не ведитесь)))) все правильно, мужчина должен быть как голодный волк, а не как сытый кабанчик
Мудрые женщины знают: когда мужчина выходит из ее дома, у него должен быть полон живот и пустые яйца.
Иначе никакого семейного счастья не видать.
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investorkiev
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