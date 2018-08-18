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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1906190719081909>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 245
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 21:56

  kingkongovets написав:франт и прочие саркастопедирующие над рассказами о доходах врозеточников офисные сидельцы - ваш выход
https://biz.nv.ua/economics/rabochaya-a ... 45603.html

Сегодня общался с прорабом - обсуждали этот вопрос. Он подтвердил, что в Киеве его маляры, электрики и сантехники зарабатывают столько же, сколько могли бы заработать в Германии. Пля, уже даже не в Польше.
Если колени налажу - беру отпуск и в UK - осуществлять мечту - становиться сантехником.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 03 жов, 2019 21:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 21:57

  Natt написав:Зображення


Норм планировка как для эконома. Никаких лоджий не делать, оставить все как есть. Не заморачиваться и не тратить бабло на то что совсем не нужно-а в данном случае лоджия вообще не нужна.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 22:24

  Vadim V написав:Печаль, вы ваще готовить не умеете :( , но для лендлорда вы находка , не засрёте кухню.
Ой, терпеть не люблю готовить)) и почти не готовлю. Для кого-то это проблема?

Жека79, спасибо большое за мнение!
Natt
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 22:26

  Natt написав:Если под аренду оставлять, то понятно что и париться не буду. А если для себя, то есть сомнения, а времени на эти сомнения нет.

балкон, лоджия обязательна! Ихмо. Имеется один объект без балкона - фу, ни одна сушилка проблему нормально не решит.
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 22:27

  Natt написав:
  Vadim V написав:Печаль, вы ваще готовить не умеете :( , но для лендлорда вы находка , не засрёте кухню.
Ой, терпеть не люблю готовить)) и почти не готовлю. Для кого-то это проблема?

!


Конечно проблема, такие бабы замуж не выходят, ну или ненадолго.... путь к сердцу мужчины лежит через желудок
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 22:34

  vhata написав:
  Natt написав:Если под аренду оставлять, то понятно что и париться не буду. А если для себя, то есть сомнения, а времени на эти сомнения нет.

балкон, лоджия обязательна! Ихмо. Имеется один объект без балкона - фу, ни одна сушилка проблему нормально не решит.


Тоже так думал пока не начал жить в квартире без балкона. Уже больше 3-х лет живу без балконов\лоджий и все отлично. Счас думаю нах тот балкон, только хлам там всякий накапливается. А развешивать труселя с носками на балконе как то уже уходит в прошлое. Картоху складировать на всю зиму тоже. Если не куришь--тем более. А больше тот балкон ни для чего и не нужен.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 22:36

  investorkiev написав:
  Natt написав:
  Vadim V написав:Печаль, вы ваще готовить не умеете :( , но для лендлорда вы находка , не засрёте кухню.
Ой, терпеть не люблю готовить)) и почти не готовлю. Для кого-то это проблема?

!


Конечно проблема, такие бабы замуж не выходят, ну или ненадолго.... путь к сердцу мужчины лежит через желудок

Я дважды была замужем, что мне там третий раз делать? Мое ИМХО - путь к сердцу мужчины, который мне интересен, лежит через его мозг. А уж ежели путь к его сердцу лежит через желудок, то пускай езжает к маме, там его точно вкусно накормят.
Natt
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 22:37

  investorkiev написав:
  Natt написав:
  Vadim V написав:Печаль, вы ваще готовить не умеете :( , но для лендлорда вы находка , не засрёте кухню.
Ой, терпеть не люблю готовить)) и почти не готовлю. Для кого-то это проблема?

!


Конечно проблема, такие бабы замуж не выходят, ну или ненадолго.... путь к сердцу мужчины лежит через желудок


Натт не ведитесь)))) все правильно, мужчина должен быть как голодный волк, а не как сытый кабанчик :lol:
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 22:39

  Жека79 написав:Тоже так думал пока не начал жить в квартире без балкона. Уже больше 3-х лет живу без балконов\лоджий и все отлично.
Ну у Вас же не 38 квадратов?
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 22:42

  Жека79 написав:
  investorkiev написав:
  Natt написав:Ой, терпеть не люблю готовить)) и почти не готовлю. Для кого-то это проблема?

!


Конечно проблема, такие бабы замуж не выходят, ну или ненадолго.... путь к сердцу мужчины лежит через желудок


Натт не ведитесь)))) все правильно, мужчина должен быть как голодный волк, а не как сытый кабанчик :lol:


Мудрые женщины знают: когда мужчина выходит из ее дома, у него должен быть полон живот и пустые яйца.

Иначе никакого семейного счастья не видать.
investorkiev
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