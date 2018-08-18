Додано: Чет 03 жов, 2019 23:06

investorkiev написав: Мудрые женщины знают: когда мужчина выходит из ее дома, у него должен быть полон живот и пустые яйца.



Иначе никакого семейного счастья не видать. Мудрые женщины знают: когда мужчина выходит из ее дома, у него должен быть полон живот и пустые яйца.Иначе никакого семейного счастья не видать.

Это все так, но жизненный уклад резко и быстро меняется. И в мире, и в Украине ...В развитых странах и мужчины, и женщины переориентировались на ит-аут. Завтрак, обед и ужин в общепите. Общепит тоже перестроился. С 7-ми завтрак в завтрачных кафе. Обед на работе. Вечером романтический ужин при свечах в ресторанчике … И так уже каждый день. Такого никогда раньше не было. Раскрепостили и освободили женщину, дали ей больше времени и сил на опустошение яиц мужчины. Ты тоже перестраивайся и прекращай стоять зачуханой на кухне. К косметологу, на маникюр и пусть ведет тебя на романтический ужин при свечах с бокальчиком. А завтра с пустыми яйцами зайдет и позавтракает свою яишницу в кафе. Всего то делов на 100-200 гривен.