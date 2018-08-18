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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1906190719081909

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 245
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 22:59

  vhata написав:
  Жека79 написав:Тоже так думал пока не начал жить в квартире без балкона. Уже больше 3-х лет живу без балконов\лоджий и все отлично.
Ну у Вас же не 38 квадратов?


нет не 38, но если от 38 квадратов еще отрезать лоджию.....зачем?? чтобы 1 раз в неделю на ночь развесить там белье?? очень сомнительное удовольствие жертвовать и так небольшой площадью ради сушки белья. Поставил сушку под окно в крайнем случае на ночь, открыл окно на проветривание и готово. Утром сушку сложил. Все. А если выделять балкон, то навечно отрезать от себя кусок жил площади.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 23:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Мудрые женщины знают: когда мужчина выходит из ее дома, у него должен быть полон живот и пустые яйца.

натахаГАГА ты не на форуме овуляшек
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 23:06

  investorkiev написав:Мудрые женщины знают: когда мужчина выходит из ее дома, у него должен быть полон живот и пустые яйца.

Иначе никакого семейного счастья не видать.


Это все так, но жизненный уклад резко и быстро меняется. И в мире, и в Украине ...
В развитых странах и мужчины, и женщины переориентировались на ит-аут. Завтрак, обед и ужин в общепите. Общепит тоже перестроился. С 7-ми завтрак в завтрачных кафе. Обед на работе. Вечером романтический ужин при свечах в ресторанчике … И так уже каждый день. Такого никогда раньше не было. Раскрепостили и освободили женщину, дали ей больше времени и сил на опустошение яиц мужчины. Ты тоже перестраивайся и прекращай стоять зачуханой на кухне. К косметологу, на маникюр и пусть ведет тебя на романтический ужин при свечах с бокальчиком. А завтра с пустыми яйцами зайдет и позавтракает свою яишницу в кафе. Всего то делов на 100-200 гривен.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 23:21

  Жека79 написав:
  vhata написав:
  Жека79 написав:Тоже так думал пока не начал жить в квартире без балкона. Уже больше 3-х лет живу без балконов\лоджий и все отлично.
Ну у Вас же не 38 квадратов?


нет не 38, но если от 38 квадратов еще отрезать лоджию.....зачем?? чтобы 1 раз в неделю на ночь развесить там белье?? очень сомнительное удовольствие жертвовать и так небольшой площадью ради сушки белья. Поставил сушку под окно в крайнем случае на ночь, открыл окно на проветривание и готово. Утром сушку сложил. Все. А если выделять балкон, то навечно отрезать от себя кусок жил площади.

Нет, не только ради белья. Подышать морозным воздухом; пошуршать велотенажером; закутавшись в пледик, осенью, с чашечкой кавы поразмышлять о вечном...
Люблю балконы :)

ps: если это для жизни, а не ночлежка...
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 23:43

vhata балконы на крушах только для этого и созданы..))
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 23:56

  plugatyrev написав:vhata балконы на крушах только для этого и созданы..))
да сама написала, а потом только поняла, что не учла человекоплотность :(
Но я, все равно за балкон :)
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 00:12

  vhata написав:
  plugatyrev написав:vhata балконы на крушах только для этого и созданы..))
да сама написала, а потом только поняла, что не учла человекоплотность :(
Но я, все равно за балкон :)


Утром с чашечкой кофе и сигареткой выйти на балкон ммм )))
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 00:33

  vhata написав:Люблю балконы :)



Сегодня в новостях видел, что в Днепре женщина с котом выпала с балкона 7-го этажа. В последнее время такое почти каждый день. Это не любовь. Это тянет. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 00:38

  investorkiev написав:народ, были у кого-то реальные сделки по купле или продаже этой осенью?

У меня была. Не очень выгодная, покупал на дне курса по сути.
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