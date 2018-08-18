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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 03 жов, 2019 22:59
vhata написав: Жека79 написав:
Тоже так думал пока не начал жить в квартире без балкона. Уже больше 3-х лет живу без балконов\лоджий и все отлично.
Ну у Вас же не 38 квадратов?
нет не 38, но если от 38 квадратов еще отрезать лоджию.....зачем?? чтобы 1 раз в неделю на ночь развесить там белье?? очень сомнительное удовольствие жертвовать и так небольшой площадью ради сушки белья. Поставил сушку под окно в крайнем случае на ночь, открыл окно на проветривание и готово. Утром сушку сложил. Все. А если выделять балкон, то навечно отрезать от себя кусок жил площади.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Додано: Чет 03 жов, 2019 23:03
investorkiev написав:
Мудрые женщины знают: когда мужчина выходит из ее дома, у него должен быть полон живот и пустые яйца.
натахаГАГА ты не на форуме овуляшек
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 03 жов, 2019 23:06
investorkiev написав:
Мудрые женщины знают: когда мужчина выходит из ее дома, у него должен быть полон живот и пустые яйца.
Иначе никакого семейного счастья не видать.
Это все так, но жизненный уклад резко и быстро меняется. И в мире, и в Украине ...
В развитых странах и мужчины, и женщины переориентировались на ит-аут. Завтрак, обед и ужин в общепите. Общепит тоже перестроился. С 7-ми завтрак в завтрачных кафе. Обед на работе. Вечером романтический ужин при свечах в ресторанчике … И так уже каждый день. Такого никогда раньше не было. Раскрепостили и освободили женщину, дали ей больше времени и сил на опустошение яиц мужчины. Ты тоже перестраивайся и прекращай стоять зачуханой на кухне. К косметологу, на маникюр и пусть ведет тебя на романтический ужин при свечах с бокальчиком. А завтра с пустыми яйцами зайдет и позавтракает свою яишницу в кафе. Всего то делов на 100-200 гривен.
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Додано: Чет 03 жов, 2019 23:21
Жека79 написав: vhata написав: Жека79 написав:
Тоже так думал пока не начал жить в квартире без балкона. Уже больше 3-х лет живу без балконов\лоджий и все отлично.
Ну у Вас же не 38 квадратов?
нет не 38, но если от 38 квадратов еще отрезать лоджию.....зачем?? чтобы 1 раз в неделю на ночь развесить там белье?? очень сомнительное удовольствие жертвовать и так небольшой площадью ради сушки белья. Поставил сушку под окно в крайнем случае на ночь, открыл окно на проветривание и готово. Утром сушку сложил. Все. А если выделять балкон, то навечно отрезать от себя кусок жил площади.
Нет, не только ради белья. Подышать морозным воздухом; пошуршать велотенажером; закутавшись в пледик, осенью, с чашечкой кавы поразмышлять о вечном...
Люблю балконы
ps: если это для жизни, а не ночлежка...
осторожно, пишу из провинции
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Додано: Чет 03 жов, 2019 23:43
vhata балконы на крушах только для этого и созданы..))
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Додано: Чет 03 жов, 2019 23:56
plugatyrev написав:vhata
балконы на крушах только для этого и созданы..))
да сама написала, а потом только поняла, что не учла человекоплотность
Но я, все равно за балкон
осторожно, пишу из провинции
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 00:12
vhata написав: plugatyrev написав:vhata
балконы на крушах только для этого и созданы..))
да сама написала, а потом только поняла, что не учла человекоплотность
Но я, все равно за балкон
Утром с чашечкой кофе и сигареткой выйти на балкон ммм )))
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 00:38
investorkiev написав:
народ, были у кого-то реальные сделки по купле или продаже этой осенью?
У меня была. Не очень выгодная, покупал на дне курса по сути.
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