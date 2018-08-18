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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 жов, 2019 07:04
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 08:29
Жека79 написав: vhata написав: Natt написав:
Если под аренду оставлять, то понятно что и париться не буду. А если для себя, то есть сомнения, а времени на эти сомнения нет.
балкон, лоджия обязательна! Ихмо. Имеется один объект без балкона - фу, ни одна сушилка проблему нормально не решит.
Тоже так думал пока не начал жить в квартире без балкона. Уже больше 3-х лет живу без балконов\лоджий и все отлично. Счас думаю нах тот балкон, только хлам там всякий накапливается. А развешивать труселя с носками на балконе как то уже уходит в прошлое. Картоху складировать на всю зиму тоже. Если не куришь--тем более. А больше тот балкон ни для чего и не нужен.
Змінюється парадигма життя. ЗОЖ жарки каклет, тон консервації і картохи не передбачає.
Всім процвітання!
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