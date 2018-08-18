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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1906190719081909

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 245
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 07:04

конец эпохи бидности

https://biz.nv.ua/consmarket/trc-v-kiev ... 45257.html
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 08:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Жека79 написав:
  vhata написав:
  Natt написав:Если под аренду оставлять, то понятно что и париться не буду. А если для себя, то есть сомнения, а времени на эти сомнения нет.

балкон, лоджия обязательна! Ихмо. Имеется один объект без балкона - фу, ни одна сушилка проблему нормально не решит.


Тоже так думал пока не начал жить в квартире без балкона. Уже больше 3-х лет живу без балконов\лоджий и все отлично. Счас думаю нах тот балкон, только хлам там всякий накапливается. А развешивать труселя с носками на балконе как то уже уходит в прошлое. Картоху складировать на всю зиму тоже. Если не куришь--тем более. А больше тот балкон ни для чего и не нужен.

Змінюється парадигма життя. ЗОЖ жарки каклет, тон консервації і картохи не передбачає.
Всім процвітання!
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