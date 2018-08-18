Новые объекты, которые вот-вот откроют свои двери перед посетителями-покупателями, могут привести к появлению «пузыря» — перенасыщения на рынке коммерческой недвижимости. Нечто подобное происходило и с жилыми площадями, которые до осени 2008 года постоянно дорожали, а после произошел обвал цен.растет объем интернет-торговли. Уже сейчас в Киеве каждая десятая покупка совершается онлайн, а в странах ЕС эта доля еще выше — 25 %. Иными словами, потребители все реже и реже заглядывают в традиционные магазины, а в будущем могут и вовсе забыть туда дорогу.

Правда, отечественные компании пока подобных перспектив не пугаются. Но кое‑какие изменения в стратегиях операторов торговых центров происходят: растущая конкуренция заставляет их корректировать формат. Первыми ласточками стали киевский ТРЦ Караван, который становится аутлет-центром, и ТРЦ Dream Town, в апреле закрывший аквапарк, намереваясь создать вместо него «спортивный хаб».