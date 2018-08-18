Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Natt написав:Если под аренду оставлять, то понятно что и париться не буду. А если для себя, то есть сомнения, а времени на эти сомнения нет.
балкон, лоджия обязательна! Ихмо. Имеется один объект без балкона - фу, ни одна сушилка проблему нормально не решит.
Тоже так думал пока не начал жить в квартире без балкона. Уже больше 3-х лет живу без балконов\лоджий и все отлично. Счас думаю нах тот балкон, только хлам там всякий накапливается. А развешивать труселя с носками на балконе как то уже уходит в прошлое. Картоху складировать на всю зиму тоже. Если не куришь--тем более. А больше тот балкон ни для чего и не нужен.
Змінюється парадигма життя. ЗОЖ жарки каклет, тон консервації і картохи не передбачає.
Новые объекты, которые вот-вот откроют свои двери перед посетителями-покупателями, могут привести к появлению «пузыря» — перенасыщения на рынке коммерческой недвижимости. Нечто подобное происходило и с жилыми площадями, которые до осени 2008 года постоянно дорожали, а после произошел обвал цен.растет объем интернет-торговли. Уже сейчас в Киеве каждая десятая покупка совершается онлайн, а в странах ЕС эта доля еще выше — 25 %. Иными словами, потребители все реже и реже заглядывают в традиционные магазины, а в будущем могут и вовсе забыть туда дорогу. Правда, отечественные компании пока подобных перспектив не пугаются. Но кое‑какие изменения в стратегиях операторов торговых центров происходят: растущая конкуренция заставляет их корректировать формат. Первыми ласточками стали киевский ТРЦ Караван, который становится аутлет-центром, и ТРЦ Dream Town, в апреле закрывший аквапарк, намереваясь создать вместо него «спортивный хаб».
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
с пониманием у вас как всегда слабенько акцент на возросшие доходы населения и уровень потребительской активности и на реальные последствия безвиза и массового заробитчанства, а не "все уедут и будут стоять дома с заколоченными окнами", как тут любят нагнетать альтернативно одаренные личности я выше приводил ссылку о доходах врозеточников - вы там на какие акценты внимание обратили?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Сегодня общался с прорабом - обсуждали этот вопрос. Он подтвердил, что в Киеве его маляры, электрики и сантехники зарабатывают столько же, сколько могли бы заработать в Германии. Пля, уже даже не в Польше. Если колени налажу - беру отпуск и в UK - осуществлять мечту - становиться сантехником.
Вспомнилось: "хотел устроиттся сантехником в германии... не взяли... не дотянул пару сантиметров" Простите за оффтоп)
kingkongovets написав:с пониманием у вас как всегда слабенько акцент на возросшие доходы населения и уровень потребительской активности
Это у Вас с пониманием троллинга плоховато. в ТРЦ часто бываете? У меня получилось с десяток раз за полгода побывать, в том числе несколько раз в Лавине. Идёшь по ТРЦ и не заходя в магазин видишь где низкие цены ( типа шмоток -тряпок по 200-900 грн), потому что там толпа народа, а где "музей" в который никто не заходит. Особенно заметно на переулке от Geox до Napapijri. https://lavinamall.ua/map Пипл голосует за дешёвое барахло, а не за дорогой качественный товар.
Востаннє редагувалось Serg-ik в П'ят 04 жов, 2019 09:51, всього редагувалось 1 раз.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s