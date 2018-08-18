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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1907190819091910>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 245
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 07:04

конец эпохи бидности

https://biz.nv.ua/consmarket/trc-v-kiev ... 45257.html
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 08:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Жека79 написав:
  vhata написав:
  Natt написав:Если под аренду оставлять, то понятно что и париться не буду. А если для себя, то есть сомнения, а времени на эти сомнения нет.

балкон, лоджия обязательна! Ихмо. Имеется один объект без балкона - фу, ни одна сушилка проблему нормально не решит.


Тоже так думал пока не начал жить в квартире без балкона. Уже больше 3-х лет живу без балконов\лоджий и все отлично. Счас думаю нах тот балкон, только хлам там всякий накапливается. А развешивать труселя с носками на балконе как то уже уходит в прошлое. Картоху складировать на всю зиму тоже. Если не куришь--тем более. А больше тот балкон ни для чего и не нужен.

Змінюється парадигма життя. ЗОЖ жарки каклет, тон консервації і картохи не передбачає.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:04

  kingkongovets написав:конец эпохи бидности

https://biz.nv.ua/consmarket/trc-v-kiev ... 45257.html

я так понимаю, что акцент на это
Новые объекты, которые вот-вот откроют свои двери перед посетителями-покупателями, могут привести к появлению «пузыря» — перенасыщения на рынке коммерческой недвижимости. Нечто подобное происходило и с жилыми площадями, которые до осени 2008 года постоянно дорожали, а после произошел обвал цен.растет объем интернет-торговли. Уже сейчас в Киеве каждая десятая покупка совершается онлайн, а в странах ЕС эта доля еще выше — 25 %. Иными словами, потребители все реже и реже заглядывают в традиционные магазины, а в будущем могут и вовсе забыть туда дорогу.
Правда, отечественные компании пока подобных перспектив не пугаются. Но кое‑какие изменения в стратегиях операторов торговых центров происходят: растущая конкуренция заставляет их корректировать формат. Первыми ласточками стали киевский ТРЦ Караван, который становится аутлет-центром, и ТРЦ Dream Town, в апреле закрывший аквапарк, намереваясь создать вместо него «спортивный хаб».
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:04

  kingkongovets написав:франт и прочие саркастопедирующие над рассказами о доходах врозеточников офисные сидельцы - ваш выход
https://biz.nv.ua/economics/rabochaya-a ... 45603.html

Это только начало.
Посмотрите на средний возраст мастеров и прикинте ситуацию лет через 5-10.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:19

  Serg-ik написав:я так понимаю, что акцент на это


с пониманием у вас как всегда слабенько
акцент на возросшие доходы населения и уровень потребительской активности
и на реальные последствия безвиза и массового заробитчанства, а не "все уедут и будут стоять дома с заколоченными окнами", как тут любят нагнетать альтернативно одаренные личности
я выше приводил ссылку о доходах врозеточников - вы там на какие акценты внимание обратили?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:26

  UA написав:
  kingkongovets написав:франт и прочие саркастопедирующие над рассказами о доходах врозеточников офисные сидельцы - ваш выход
https://biz.nv.ua/economics/rabochaya-a ... 45603.html

Это только начало.
Посмотрите на средний возраст мастеров и прикинте ситуацию лет через 5-10.

Свято место пусто не бывает. Если даже я задумался о переквалификации в сантехники, представьте что творится в головах у молодежи.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:29

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:франт и прочие саркастопедирующие над рассказами о доходах врозеточников офисные сидельцы - ваш выход
https://biz.nv.ua/economics/rabochaya-a ... 45603.html

Сегодня общался с прорабом - обсуждали этот вопрос. Он подтвердил, что в Киеве его маляры, электрики и сантехники зарабатывают столько же, сколько могли бы заработать в Германии. Пля, уже даже не в Польше.
Если колени налажу - беру отпуск и в UK - осуществлять мечту - становиться сантехником.


Вспомнилось: "хотел устроиттся сантехником в германии... не взяли... не дотянул пару сантиметров" :-D
Простите за оффтоп)
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:30

  airmax78 написав:Свято место пусто не бывает. Если даже я задумался о переквалификации в сантехники, представьте что творится в головах у молодежи.


поверьте, работать руками молодежь не мечтает
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Интересное интервью: https://youtu.be/D3vI1bQSN4M
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:с пониманием у вас как всегда слабенько
акцент на возросшие доходы населения и уровень потребительской активности

Это у Вас с пониманием троллинга плоховато.
в ТРЦ часто бываете? У меня получилось с десяток раз за полгода побывать, в том числе несколько раз в Лавине. Идёшь по ТРЦ и не заходя в магазин видишь где низкие цены ( типа шмоток -тряпок по 200-900 грн), потому что там толпа народа, а где "музей" в который никто не заходит. Особенно заметно на переулке от Geox до Napapijri. https://lavinamall.ua/map
Пипл голосует за дешёвое барахло, а не за дорогой качественный товар.
Востаннє редагувалось Serg-ik в П'ят 04 жов, 2019 09:51, всього редагувалось 1 раз.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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