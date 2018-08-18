Хочется чаще видеть такие фото.
Это Микитась сейчас в суде. САП требует залог 300 млн.грн.
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:45
Живите своим умом!
Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Что за суд?
в админсудах такой красивой мебели и трибун нет.
И здесь повезло з@сранцу
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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