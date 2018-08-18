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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1907190819091910

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 245
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:45

Зображення

Хочется чаще видеть такие фото.
Это Микитась сейчас в суде. САП требует залог 300 млн.грн.
Живите своим умом!
zzzzzz
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З нами з: 03.10.11
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Подякували: 7522 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Это Микитась сейчас в суде. САП требует залог 300 млн.грн.

Что за суд?
в админсудах такой красивой мебели и трибун нет.
И здесь повезло з@сранцу
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9680
З нами з: 10.06.11
Подякував: 171 раз.
Подякували: 837 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:00

Serg-ik
ВАКС . Крещатик 42-А
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35526
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3452 раз.
Подякували: 7522 раз.
 
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33
7
2
  #<1 ... 1907190819091910
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