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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 19081909191019111912>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 245
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:45

Зображення

Хочется чаще видеть такие фото.
Это Микитась сейчас в суде. САП требует залог 300 млн.грн.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Это Микитась сейчас в суде. САП требует залог 300 млн.грн.

Что за суд?
в админсудах такой красивой мебели и трибун нет.
И здесь повезло з@сранцу
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:00

Serg-ik
ВАКС . Крещатик 42-А
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:35

  Первый написав:Змінюється парадигма життя. ЗОЖ жарки каклет, тон консервації і картохи не передбачає.


можно лисапеды на балкон, если совсем ЗОЖ. для семьи 4 штуки куда пихать, как не на балкон?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:39

  zzzzzz написав: САП требует залог 300 млн.грн.

Унылые копейки, он за ныне простаивающий Шулявкий мост от Виталика на порядок больше получил
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:44

Да, клоунада это очередная, укрбуд на окончательное разграбление богдану от отдал, значит, теперь свалит на теплые острова спокойно, а может, тут пристроится. Лбы будут трещать у манюпаса.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:45

  antey1969 написав:
  zzzzzz написав: САП требует залог 300 млн.грн.

Унылые копейки, он за ныне простаивающий Шулявкий мост от Виталика на порядок больше получил


иногда лучше жевать
https://www.facebook.com/PavelAvdokushy ... 3561625418
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Посмотрел депоставки в банке где обслуживаюсь...
Нда...
Если раньше долардепо был около 4% годовых чистыми (на год), то сейчас примерно 2.5% годовых.

Деполюдям не позавидуешь, недвижка дает в 4 раза большую доходность.

Удивляет что люди все равно держат деньги на долардепо. Интересно, отрицательную ставку тоже проглотят?
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hxbbgaf написав:
  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:с пониманием у вас как всегда слабенько
акцент на возросшие доходы населения и уровень потребительской активности

Это у Вас с пониманием троллинга плоховато.
в ТРЦ часто бываете? У меня получилось с десяток раз за полгода побывать, в том числе несколько раз в Лавине. Идёшь по ТРЦ и не заходя в магазин видишь где низкие цены ( типа шмоток -тряпок по 200-900 грн), потому что там толпа народа, а где "музей" в который никто не заходит. Особенно заметно на переулке от Geox до Napapijri. https://lavinamall.ua/map
Пипл голосует за дешёвое барахло, а не за дорогой качественный товар.

То вы еще в секонде не бывали. Кстати, их хотят обложить налогом и заставить иметь кассовые аппараты. Сперва хотели принудить к кассовым аппаратам даже блошиные рынки, но, видать, поняли, что это бред и полное сеньор-помидорство, а может, начинающийся Майдан подействовал.


А Почему секонд нужно продавать без касового апарата?

Ти ж розганяєш зраду за декларування. В чому Плять проблема пробить через касовий апарат виручку і заплатити 5 %?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

trololo написав:
  Первый написав:Змінюється парадигма життя. ЗОЖ жарки каклет, тон консервації і картохи не передбачає.


можно лисапеды на балкон, если совсем ЗОЖ. для семьи 4 штуки куда пихать, как не на балкон?


В колясочную пихают велосипед

Концепція комфортного життя змінюється у напрямку використання допоміжних приміщень з метою ефективності розпорядження часом і коштами.
Спортзал в будинку і Вам не треба купляти лишні метри під тренажери і самі тренажери, колясочна - не треба тягать велики, самокати коляски і т.д., дитяча кімната і нн треба батут тягнути в квартиру. Ви можете собі дозволити більше за ті ж гроші. Якось так.
Всім процвітання!
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