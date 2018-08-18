Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:с пониманием у вас как всегда слабенько акцент на возросшие доходы населения и уровень потребительской активности
Это у Вас с пониманием троллинга плоховато. в ТРЦ часто бываете? У меня получилось с десяток раз за полгода побывать, в том числе несколько раз в Лавине. Идёшь по ТРЦ и не заходя в магазин видишь где низкие цены ( типа шмоток -тряпок по 200-900 грн), потому что там толпа народа, а где "музей" в который никто не заходит. Особенно заметно на переулке от Geox до Napapijri. https://lavinamall.ua/map Пипл голосует за дешёвое барахло, а не за дорогой качественный товар.
То вы еще в секонде не бывали. Кстати, их хотят обложить налогом и заставить иметь кассовые аппараты. Сперва хотели принудить к кассовым аппаратам даже блошиные рынки, но, видать, поняли, что это бред и полное сеньор-помидорство, а может, начинающийся Майдан подействовал.
А Почему секонд нужно продавать без касового апарата?
Ти ж розганяєш зраду за декларування. В чому Плять проблема пробить через касовий апарат виручку і заплатити 5 %?
Первый написав:Змінюється парадигма життя. ЗОЖ жарки каклет, тон консервації і картохи не передбачає.
можно лисапеды на балкон, если совсем ЗОЖ. для семьи 4 штуки куда пихать, как не на балкон?
В колясочную пихают велосипед
Концепція комфортного життя змінюється у напрямку використання допоміжних приміщень з метою ефективності розпорядження часом і коштами. Спортзал в будинку і Вам не треба купляти лишні метри під тренажери і самі тренажери, колясочна - не треба тягать велики, самокати коляски і т.д., дитяча кімната і нн треба батут тягнути в квартиру. Ви можете собі дозволити більше за ті ж гроші. Якось так.