Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:Змінюється парадигма життя. ЗОЖ жарки каклет, тон консервації і картохи не передбачає.
можно лисапеды на балкон, если совсем ЗОЖ. для семьи 4 штуки куда пихать, как не на балкон?
В колясочную пихают велосипед
Концепція комфортного життя змінюється у напрямку використання допоміжних приміщень з метою ефективності розпорядження часом і коштами. Спортзал в будинку і Вам не треба купляти лишні метри під тренажери і самі тренажери, колясочна - не треба тягать велики, самокати коляски і т.д., дитяча кімната і нн треба батут тягнути в квартиру. Ви можете собі дозволити більше за ті ж гроші. Якось так.
ну а тесла краще ланоса, но сегодня в завтрашнем дне пока что живут не только лишь все
trololo написав:[quote="4762930:Первый"] Змінюється парадигма життя. ЗОЖ жарки каклет, тон консервації і картохи не передбачає.
можно лисапеды на балкон, если совсем ЗОЖ. для семьи 4 штуки куда пихать, как не на балкон?
В колясочную пихают велосипед
Концепція комфортного життя змінюється у напрямку використання допоміжних приміщень з метою ефективності розпорядження часом і коштами. Спортзал в будинку і Вам не треба купляти лишні метри під тренажери і самі тренажери, колясочна - не треба тягать велики, самокати коляски і т.д., дитяча кімната і нн треба батут тягнути в квартиру. Ви можете собі дозволити більше за ті ж гроші. Якось так.
ну а тесла краще ланоса, но сегодня в завтрашнем дне пока что живут не только лишь все[/quote]
Концепція комфортного життя змінюється у напрямку використання допоміжних приміщень з метою ефективності розпорядження часом і коштами. Спортзал в будинку і Вам не треба купляти лишні метри під тренажери і самі тренажери, колясочна - не треба тягать велики, самокати коляски і т.д., дитяча кімната і нн треба батут тягнути в квартиру. Ви можете собі дозволити більше за ті ж гроші. Якось так.
вы оставите в колясочной велик за пятерку куе? а за десятку? да из квартир велики тащат, гаражи вскрывают ваш тренер приедет к вам в зал на территории жк? теория - оно канешна хорошо
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 04 жов, 2019 11:26, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Этому дяде Паше действительно лучше бы жевать, а не языком телепать Зашевелилась стройка Рабочих стало больше Вроде бы даже Финансирование какое-то стало поступать ... https://youtu.be/TyaLyv8hYao?t=90 спалил всё на второй минуте. 600 лямов, 100% сметы, дали в декабре, но вроде бы...какое то...зашевелилась.... Видос в лучших традициях Раша-ТВ, когда президент ВВП сидит за столиком с премьером Медведевым и тот ему рассказывает как в Раше всё хорошо.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
kingkongovets написав:Serg-ik на след выхах будут ставить основной пролет если в декабре на шулявском откроют движение - шо сожрете?
Основний - це який ? Бо поки я бачу , що готується тільки шматок навпроти колишнього цеху . І то - таки тільки один прольот - і опори є , і настил . Можна ж подивитися - у Ланет ТВ є камера онлайн ( канал 008 ) - все видно ...
kingkongovets написав:Serg-ik на след выхах будут ставить основной пролет если в декабре на шулявском откроют движение - шо сожрете?
Основний - це який ? Бо поки я бачу , що готується тільки шматок навпроти колишнього цеху . І то - таки тільки один прольот - і опори є , і настил . Можна ж подивитися - у Ланет ТВ є камера онлайн ( канал 008 ) - все видно ...