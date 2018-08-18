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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1909191019111912>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 245
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:09

  Первый написав:
trololo написав:
  Первый написав:Змінюється парадигма життя. ЗОЖ жарки каклет, тон консервації і картохи не передбачає.


можно лисапеды на балкон, если совсем ЗОЖ. для семьи 4 штуки куда пихать, как не на балкон?


В колясочную пихают велосипед

Концепція комфортного життя змінюється у напрямку використання допоміжних приміщень з метою ефективності розпорядження часом і коштами.
Спортзал в будинку і Вам не треба купляти лишні метри під тренажери і самі тренажери, колясочна - не треба тягать велики, самокати коляски і т.д., дитяча кімната і нн треба батут тягнути в квартиру. Ви можете собі дозволити більше за ті ж гроші. Якось так.


ну а тесла краще ланоса, но сегодня в завтрашнем дне пока что живут не только лишь все
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

trololo написав:
  Первый написав:
trololo написав:[quote="4762930:Первый"]
Змінюється парадигма життя. ЗОЖ жарки каклет, тон консервації і картохи не передбачає.


можно лисапеды на балкон, если совсем ЗОЖ. для семьи 4 штуки куда пихать, как не на балкон?


В колясочную пихают велосипед

Концепція комфортного життя змінюється у напрямку використання допоміжних приміщень з метою ефективності розпорядження часом і коштами.
Спортзал в будинку і Вам не треба купляти лишні метри під тренажери і самі тренажери, колясочна - не треба тягать велики, самокати коляски і т.д., дитяча кімната і нн треба батут тягнути в квартиру. Ви можете собі дозволити більше за ті ж гроші. Якось так.


ну а тесла краще ланоса, но сегодня в завтрашнем дне пока что живут не только лишь все[/quote]

Згоден. Я описав напрямок розвитку.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:23

  Первый написав:
В колясочную пихают велосипед

Концепція комфортного життя змінюється у напрямку використання допоміжних приміщень з метою ефективності розпорядження часом і коштами.
Спортзал в будинку і Вам не треба купляти лишні метри під тренажери і самі тренажери, колясочна - не треба тягать велики, самокати коляски і т.д., дитяча кімната і нн треба батут тягнути в квартиру. Ви можете собі дозволити більше за ті ж гроші. Якось так.


вы оставите в колясочной велик за пятерку куе? а за десятку? :mrgreen:
да из квартир велики тащат, гаражи вскрывают
ваш тренер приедет к вам в зал на территории жк?
теория - оно канешна хорошо
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 04 жов, 2019 11:26, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:25

  kingkongovets написав:
  antey1969 написав:
  zzzzzz написав: САП требует залог 300 млн.грн.

Унылые копейки, он за ныне простаивающий Шулявкий мост от Виталика на порядок больше получил


иногда лучше жевать
https://www.facebook.com/PavelAvdokushy ... 3561625418

Этому дяде Паше действительно лучше бы жевать, а не языком телепать
Зашевелилась стройка
Рабочих стало больше
Вроде бы даже Финансирование какое-то стало поступать ...
https://youtu.be/TyaLyv8hYao?t=90
спалил всё на второй минуте.
600 лямов, 100% сметы, дали в декабре, но вроде бы...какое то...зашевелилась....
Видос в лучших традициях Раша-ТВ, когда президент ВВП сидит за столиком с премьером Медведевым и тот ему рассказывает как в Раше всё хорошо.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Смотрел сегодня квартиру с ремонтом в Джеке. Ребята, лифты в Джеке - это боль. В их ожидании можно постареть.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:27

Serg-ik
на след выхах будут ставить основной пролет
если в декабре на шулявском откроют движение - шо сожрете?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:вы оставите в колясочной велик за пятерку куе? а за десятку? :mrgreen:
да из квартир велики тащат, гаражи вскрывают

как так? не может быть! В новых красивых ЖК губатые ресепшионистки следят за всем и за вашим великом-тоже. В Новых ЖК-приличная публика. Это только в хрущах наркоманы ссут.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:если в декабре на шулявском откроют движение - шо сожрете?

Торт большой, красивый. и может немного алкоголя. У Вас же праздник будет-выставитесть.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:38

  kingkongovets написав:Serg-ik
на след выхах будут ставить основной пролет
если в декабре на шулявском откроют движение - шо сожрете?

Основний - це який ? Бо поки я бачу , що готується тільки шматок навпроти колишнього цеху . І то - таки тільки один прольот - і опори є , і настил .
Можна ж подивитися - у Ланет ТВ є камера онлайн ( канал 008 ) - все видно ...
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:40

  Puente написав:
  kingkongovets написав:Serg-ik
на след выхах будут ставить основной пролет
если в декабре на шулявском откроют движение - шо сожрете?

Основний - це який ? Бо поки я бачу , що готується тільки шматок навпроти колишнього цеху . І то - таки тільки один прольот - і опори є , і настил .
Можна ж подивитися - у Ланет ТВ є камера онлайн ( канал 008 ) - все видно ...


основной - тот который над проспектом, который для этого дня на 2-3 будут перекрывать
https://biz.liga.net/ekonomika/transpor ... evGFKFHH_Q
камеры конечно есть, но тут гораздо подробнее и с проф комментариями
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... HE96t9525k
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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