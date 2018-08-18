Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:тут гораздо подробнее и с проф комментариями
Виталий, как обычно, волнуется и не может фразу сформулировать https://youtu.be/TyaLyv8hYao?t=985 и вместо того, чтобы самому сказать про декабрь, тянет этот срок из дядьки. Заметьте, говорится о начале движения по мосту, а не о его полной постройке. Если не будет движения, всё свалят на ГАИ
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s