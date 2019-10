Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:16

Жека79 написав: на паркинге стоит за машиной прислоненный к стеночке.

Или в гараже.



Я плохо себе представляю 4 велика на балконе всю зиму....и кстати велики неплохо так пахнут резиной)))) у знакомого в мопе стоял на этаже, соседи начали на него наезжать чтоб убрал--затянул в квартиру--теперь в квартире запах как на складе покрышек. Нафиг такое надо



на паркинге его кража - вопрос лишь времени и пофиг пристегнут он или нет

кстати про запах резины от вела поржал

