Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:14

airmax78



унылые отисы. А уже вроде с 3 или 4 очереди будут какие то получше. Вроде 1 пасс+1 грузпасс

Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).

------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------