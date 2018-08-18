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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:37
hume написав: airmax78 написав:
Смотрел сегодня квартиру с ремонтом в Джеке. Ребята, лифты в Джеке - это боль. В их ожидании можно постареть.
Ну а в целом как? Какие лифты? Сколько постоянно работающих для жильцов?
3 лифта. И это мало на такое количество этажей и квартир. Их должно быть 5. Если какой-то из 3х еще и сломается. Все - *ОПА. Лифты Mitzui. Наполнение - обычное, без wow-эффекта, как, например, в РТ. И вообще, Джек по-проще РТ практически во всем. На этажах - норм. Окна, как я понял, довольно бюджетные стоят. В общем и целом - все норм, кроме количества лифтов, что, имхо, принципиально для свечки в 35 этажей.
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airmax78
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:42
Первый написав: trololo написав: Первый написав:
Змінюється парадигма життя. ЗОЖ жарки каклет, тон консервації і картохи не передбачає.
можно лисапеды на балкон, если совсем ЗОЖ. для семьи 4 штуки куда пихать, как не на балкон?
В колясочную пихают велосипед
на паркинге стоит за машиной прислоненный к стеночке.
Или в гараже.
Я плохо себе представляю 4 велика на балконе всю зиму....и кстати велики неплохо так пахнут резиной)))) у знакомого в мопе стоял на этаже, соседи начали на него наезжать чтоб убрал--затянул в квартиру--теперь в квартире запах как на складе покрышек. Нафиг такое надо
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:46
airmax78 написав: hume написав: airmax78 написав:
Смотрел сегодня квартиру с ремонтом в Джеке. Ребята, лифты в Джеке - это боль. В их ожидании можно постареть.
Ну а в целом как? Какие лифты? Сколько постоянно работающих для жильцов?
3 лифта. И это мало на такое количество этажей и квартир. Их должно быть 5. Если какой-то из 3х еще и сломается. Все - *ОПА. Лифты Mitzui. Наполнение - обычное, без wow-эффекта, как, например, в РТ. И вообще, Джек по-проще РТ практически во всем. На этажах - норм. Окна, как я понял, довольно бюджетные стоят. В общем и целом - все норм, кроме количества лифтов, что, имхо, принципиально для свечки в 35 этажей.
Я всегда говорил 3 лифта это максимум до 25 этажей комфортно, при условии что все работают и грамотно настроены, а не каждый лифт на отдельной кнопке. И когда каждый телепень жмет все кнопки и вызывает все лифты.
Вот в севене в секциях А по 3 лифта, а в секциях Б по 2 лифта--там будет полный треш. Там кажется 7 (елси не больше) квартир на этаже, 26 ил 27 этажей и 2 лифта. Все соседи будут тусить в лифтовом холле))))))
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:58
Жека79 написав: airmax78 написав:
3 лифта. И это мало на такое количество этажей и квартир. Их должно быть 5. Если какой-то из 3х еще и сломается. Все - *ОПА. Лифты Mitzui. Наполнение - обычное, без wow-эффекта, как, например, в РТ. И вообще, Джек по-проще РТ практически во всем. На этажах - норм. Окна, как я понял, довольно бюджетные стоят. В общем и целом - все норм, кроме количества лифтов, что, имхо, принципиально для свечки в 35 этажей.
Я всегда говорил 3 лифта это максимум до 25 этажей комфортно, при условии что все работают и грамотно настроены, а не каждый лифт на отдельной кнопке. И когда каждый телепень жмет все кнопки и вызывает все лифты.
Вот в севене в секциях А по 3 лифта, а в секциях Б по 2 лифта--там будет полный треш. Там кажется 7 (елси не больше) квартир на этаже, 26 ил 27 этажей и 2 лифта. Все соседи будут тусить в лифтовом холле))))))
Но лифты-то хоть грузовые? Или один грузовой, один пассажирский? По мне так лучше 2 грузовых, чем 1 грузовой и 2 пассажирских отиса на 2.5 человека каждый.
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airmax78
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:08
Добрый день
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Gilzza
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:14
airmax78
унылые отисы. А уже вроде с 3 или 4 очереди будут какие то получше. Вроде 1 пасс+1 грузпасс
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:15
Переставайте про житло для корупціонерів яке буде підлягати громадянській спецконфіскації. Давайте про нормальне і якісне. Бпс. Мені подобається своєю монументальністю. Правильними кімнатами. Кому ще подобається? Хто мріє про таку квартиру?
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:16
В Автографе 2 лифта на 26 этажей по 8 квартир.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:16
Жека79 написав:
на паркинге стоит за машиной прислоненный к стеночке.
Или в гараже.
Я плохо себе представляю 4 велика на балконе всю зиму....и кстати велики неплохо так пахнут резиной)))) у знакомого в мопе стоял на этаже, соседи начали на него наезжать чтоб убрал--затянул в квартиру--теперь в квартире запах как на складе покрышек. Нафиг такое надо
на паркинге его кража - вопрос лишь времени и пофиг пристегнут он или нет
кстати про запах резины от вела поржал
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:18
zzzzzz написав:
В Автографе 2 лифта на 26 этажей по 8 квартир.
В афтографе надо отдать должное 2 больших лифта, и какого то нормального производителя
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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