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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1910191119121913>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 245
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:37

  hume написав:
  airmax78 написав:Смотрел сегодня квартиру с ремонтом в Джеке. Ребята, лифты в Джеке - это боль. В их ожидании можно постареть.

Ну а в целом как? Какие лифты? Сколько постоянно работающих для жильцов?

3 лифта. И это мало на такое количество этажей и квартир. Их должно быть 5. Если какой-то из 3х еще и сломается. Все - *ОПА. Лифты Mitzui. Наполнение - обычное, без wow-эффекта, как, например, в РТ. И вообще, Джек по-проще РТ практически во всем. На этажах - норм. Окна, как я понял, довольно бюджетные стоят. В общем и целом - все норм, кроме количества лифтов, что, имхо, принципиально для свечки в 35 этажей.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:42

  Первый написав:
trololo написав:
  Первый написав:Змінюється парадигма життя. ЗОЖ жарки каклет, тон консервації і картохи не передбачає.


можно лисапеды на балкон, если совсем ЗОЖ. для семьи 4 штуки куда пихать, как не на балкон?


В колясочную пихают велосипед


на паркинге стоит за машиной прислоненный к стеночке.
Или в гараже.

Я плохо себе представляю 4 велика на балконе всю зиму....и кстати велики неплохо так пахнут резиной)))) у знакомого в мопе стоял на этаже, соседи начали на него наезжать чтоб убрал--затянул в квартиру--теперь в квартире запах как на складе покрышек. Нафиг такое надо
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:46

  airmax78 написав:
  hume написав:
  airmax78 написав:Смотрел сегодня квартиру с ремонтом в Джеке. Ребята, лифты в Джеке - это боль. В их ожидании можно постареть.

Ну а в целом как? Какие лифты? Сколько постоянно работающих для жильцов?

3 лифта. И это мало на такое количество этажей и квартир. Их должно быть 5. Если какой-то из 3х еще и сломается. Все - *ОПА. Лифты Mitzui. Наполнение - обычное, без wow-эффекта, как, например, в РТ. И вообще, Джек по-проще РТ практически во всем. На этажах - норм. Окна, как я понял, довольно бюджетные стоят. В общем и целом - все норм, кроме количества лифтов, что, имхо, принципиально для свечки в 35 этажей.


Я всегда говорил 3 лифта это максимум до 25 этажей комфортно, при условии что все работают и грамотно настроены, а не каждый лифт на отдельной кнопке. И когда каждый телепень жмет все кнопки и вызывает все лифты.

Вот в севене в секциях А по 3 лифта, а в секциях Б по 2 лифта--там будет полный треш. Там кажется 7 (елси не больше) квартир на этаже, 26 ил 27 этажей и 2 лифта. Все соседи будут тусить в лифтовом холле))))))
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:58

  Жека79 написав:
  airmax78 написав:3 лифта. И это мало на такое количество этажей и квартир. Их должно быть 5. Если какой-то из 3х еще и сломается. Все - *ОПА. Лифты Mitzui. Наполнение - обычное, без wow-эффекта, как, например, в РТ. И вообще, Джек по-проще РТ практически во всем. На этажах - норм. Окна, как я понял, довольно бюджетные стоят. В общем и целом - все норм, кроме количества лифтов, что, имхо, принципиально для свечки в 35 этажей.


Я всегда говорил 3 лифта это максимум до 25 этажей комфортно, при условии что все работают и грамотно настроены, а не каждый лифт на отдельной кнопке. И когда каждый телепень жмет все кнопки и вызывает все лифты.

Вот в севене в секциях А по 3 лифта, а в секциях Б по 2 лифта--там будет полный треш. Там кажется 7 (елси не больше) квартир на этаже, 26 ил 27 этажей и 2 лифта. Все соседи будут тусить в лифтовом холле))))))

Но лифты-то хоть грузовые? Или один грузовой, один пассажирский? По мне так лучше 2 грузовых, чем 1 грузовой и 2 пассажирских отиса на 2.5 человека каждый.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Добрый день
Gilzza
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:14

airmax78

унылые отисы. А уже вроде с 3 или 4 очереди будут какие то получше. Вроде 1 пасс+1 грузпасс
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Переставайте про житло для корупціонерів яке буде підлягати громадянській спецконфіскації. Давайте про нормальне і якісне. Бпс. Мені подобається своєю монументальністю. Правильними кімнатами. Кому ще подобається? Хто мріє про таку квартиру?
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:16

В Автографе 2 лифта на 26 этажей по 8 квартир.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:16

  Жека79 написав:на паркинге стоит за машиной прислоненный к стеночке.
Или в гараже.

Я плохо себе представляю 4 велика на балконе всю зиму....и кстати велики неплохо так пахнут резиной)))) у знакомого в мопе стоял на этаже, соседи начали на него наезжать чтоб убрал--затянул в квартиру--теперь в квартире запах как на складе покрышек. Нафиг такое надо


на паркинге его кража - вопрос лишь времени и пофиг пристегнут он или нет
кстати про запах резины от вела поржал :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:18

  zzzzzz написав:В Автографе 2 лифта на 26 этажей по 8 квартир.


В афтографе надо отдать должное 2 больших лифта, и какого то нормального производителя
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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