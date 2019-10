Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:28

Так вопрос кражи авто с паркинга тогда тоже вопрос времени. И не только с паркинга. Может 10 минут, а может 200 лет. К-кц я не знаю какой у вас вел, но резина от вела воняет дай боже. Поэтому или вы уже принюхались и не чувстуете, или он у вас не в квартире. Пригласите постороннего в квартиру где велосипед, и он вам скажет есть запах или нет.



все околовелосипедные группы пестрят постами "памагите! украли вел из гаража/паркинга/тамбура етс - мое дело предупредить

сколь нибудь ценный лясик никто в здравом уме без присмотра не оставляет

все околовелосипедные группы пестрят постами "памагите! украли вел из гаража/паркинга/тамбура етс - мое дело предупредить

сколь нибудь ценный лясик никто в здравом уме без присмотра не оставляет

а велов у меня 6 и дома у меня гости практически ежедневно, никто за все эти годы ничего не говорил, новые покры могут немного пахнуть пока новые, но это не то, о чем стоит вообще упоминать

