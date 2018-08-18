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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:21
kingkongovets написав: Жека79 написав:
на паркинге стоит за машиной прислоненный к стеночке.
Или в гараже.
Я плохо себе представляю 4 велика на балконе всю зиму....и кстати велики неплохо так пахнут резиной)))) у знакомого в мопе стоял на этаже, соседи начали на него наезжать чтоб убрал--затянул в квартиру--теперь в квартире запах как на складе покрышек. Нафиг такое надо
на паркинге его кража - вопрос лишь времени и пофиг пристегнут он или нет
кстати про запах резины от вела поржал
Так вопрос кражи авто с паркинга тогда тоже вопрос времени. И не только с паркинга. Может 10 минут, а может 200 лет. К-кц я не знаю какой у вас вел, но резина от вела воняет дай боже. Поэтому или вы уже принюхались и не чувстуете, или он у вас не в квартире. Пригласите постороннего в квартиру где велосипед, и он вам скажет есть запах или нет.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Жека79
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:24
Всем спасибо за мнения по поводу лоджии! Склоняюсь к тому, что не стоит откусывать 4 квадрата для лоджии. Еще надо бы попробовать расставить мебель, как рекомендовал, кажется, Жека. Но это скорее всего чтобы убедиться в правильности этого решения.
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:25
Жека79 написав:airmax78
унылые отисы. А уже вроде с 3 или 4 очереди будут какие то получше. Вроде 1 пасс+1 грузпасс
Там жить нельзя.
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:28
Жека79 написав:
Так вопрос кражи авто с паркинга тогда тоже вопрос времени. И не только с паркинга. Может 10 минут, а может 200 лет. К-кц я не знаю какой у вас вел, но резина от вела воняет дай боже. Поэтому или вы уже принюхались и не чувстуете, или он у вас не в квартире. Пригласите постороннего в квартиру где велосипед, и он вам скажет есть запах или нет.
все околовелосипедные группы пестрят постами "памагите! украли вел из гаража/паркинга/тамбура етс - мое дело предупредить
сколь нибудь ценный лясик никто в здравом уме без присмотра не оставляет
а велов у меня 6 и дома у меня гости практически ежедневно, никто за все эти годы ничего не говорил, новые покры могут немного пахнуть пока новые, но это не то, о чем стоит вообще упоминать
Востаннє редагувалось kingkongovets
в П'ят 04 жов, 2019 14:30, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:29
Жека79 написав:
у знакомого в мопе стоял на этаже, соседи начали на него наезжать чтоб убрал--затянул в квартиру--теперь в квартире запах как на складе покрышек. Нафиг такое надо
Хз. У нас вся площадка первого этажа в великах и по чуть-чуть на других - ничего не воняет.
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:19
... а у нас скоро запустять ліфти.... - але хочуть їх спочатку обшити осб і встановити камери(в кожен по одній)
- ліфти фірми Шиндлер! - кажуть, що досить нормальні!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:24
Жека79 написав: airmax78 написав:
Я всегда говорил 3 лифта это максимум до 25 этажей комфортно, при условии что все работают и грамотно настроены, а не каждый лифт на отдельной кнопке. И когда каждый телепень жмет все кнопки и вызывает все лифты.
Вот в севене в секциях А по 3 лифта, а в секциях Б по 2 лифта--там будет полный треш. Там кажется 7 (елси не больше) квартир на этаже, 26 ил 27 этажей и 2 лифта. Все соседи будут тусить в лифтовом холле))))))
Наверное всё таки от количества квартир зависит удобство пользования лифтами. Ведь проектирование 25 этажных свечек начиналось со 100-120 квартирами на дом, а заканчивается каким-то адским безлимитом в 250 и больше квартир на те же 25 этажей. Только лифтов иногда меньше
но то такэ. Скоро один большой лифт будут устанавливать.
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:26
Долярчик написав:
... а у нас скоро запустять ліфти.... - але хочуть їх спочатку обшити осб і встановити камери(в кожен по одній)
- ліфти фірми Шиндлер! - кажуть, що досить нормальні!
Скажи им шо бы и потолок тоже обшивали , в нашем потолок не обшили так профилями для гк исцарапали верхние углы .
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