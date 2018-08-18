Не всё так мрачно. Дроны на подходе, будут по воздуху поднимать, а в шахте лифта будут кладовки...для велосипедов.
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:55
Не всё так мрачно. Дроны на подходе, будут по воздуху поднимать, а в шахте лифта будут кладовки...для велосипедов.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Мне кажется в будущем будут комбезы с поддержанием температуры тела. В таком можно будет спокойно ночевать где угодно. Квартиры людям в принципе будут не нужны. Кушают многие уже не дома. Мыться можно в душевой Спорт Лайфа.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 18:01
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