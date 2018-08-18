Не всё так мрачно. Дроны на подходе, будут по воздуху поднимать, а в шахте лифта будут кладовки...для велосипедов.
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:55
Не всё так мрачно. Дроны на подходе, будут по воздуху поднимать, а в шахте лифта будут кладовки...для велосипедов.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Мне кажется в будущем будут комбезы с поддержанием температуры тела. В таком можно будет спокойно ночевать где угодно. Квартиры людям в принципе будут не нужны. Кушают многие уже не дома. Мыться можно в душевой Спорт Лайфа.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 18:01
Додано: П'ят 04 жов, 2019 18:05
Расходы на Спортлайф! С какого это еще бодуна?
Мыться можно будет там же, прямо в комбезе, благо своя собственная теплая жидкость непрерывно поступает из недр организма, никакой ЖКХ с его конскими теплопотерями не сможет с Вами конкурировать. Главное - не отходить далеко от бювета.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 18:27
Микитасю назначили залог 5,5 млн.грн. САП просила 300 млн.
Дякую.
Так же по делу проходят Алеров,бывший глава нац.гвардии.
Майборода - директор Укрбуд девелопмент. Гринцук - оценщик.
Суды по ним прошли в мае.
Алерову залог назначен 4,8 млн. ( просили 11 млн )
Майбороде - 2 млн ( просили 75 млн )
Гринчук ( оценщик) - 1,5 млн ( просили 7 млн )
Убыток державы 81 млн. Залоги всем смешные назначены.
Живите своим умом!
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