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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1911191219131914

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 245
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:55

  plugatyrev написав:
  hume написав: Скоро один большой лифт будут устанавливать.

и расписание на каждом этаже, запись как на убер и безконтактная оплата по NFC. суровое недалекое будущее на круше например :shock: о дивный новый мир(с)

Не всё так мрачно. Дроны на подходе, будут по воздуху поднимать, а в шахте лифта будут кладовки...для велосипедов.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мне кажется в будущем будут комбезы с поддержанием температуры тела. В таком можно будет спокойно ночевать где угодно. Квартиры людям в принципе будут не нужны. Кушают многие уже не дома. Мыться можно в душевой Спорт Лайфа.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 18:01

  airmax78 написав:Мне кажется в будущем будут комбезы с поддержанием температуры тела. В таком можно будет спокойно ночевать где угодно. Квартиры людям в принципе будут не нужны. Кушают многие уже не дома. Мыться можно в душевой Спорт Лайфа.

У вас сломалось чувство юмора.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 18:05

  airmax78 написав:Мне кажется в будущем будут комбезы с поддержанием температуры тела. В таком можно будет спокойно ночевать где угодно. Квартиры людям в принципе будут не нужны. Кушают многие уже не дома. Мыться можно в душевой Спорт Лайфа.

Расходы на Спортлайф! С какого это еще бодуна?
Мыться можно будет там же, прямо в комбезе, благо своя собственная теплая жидкость непрерывно поступает из недр организма, никакой ЖКХ с его конскими теплопотерями не сможет с Вами конкурировать. Главное - не отходить далеко от бювета.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 18:27

Микитасю назначили залог 5,5 млн.грн. САП просила 300 млн.

Дякую.

Так же по делу проходят Алеров,бывший глава нац.гвардии.
Майборода - директор Укрбуд девелопмент. Гринцук - оценщик.
Суды по ним прошли в мае.
Алерову залог назначен 4,8 млн. ( просили 11 млн )
Майбороде - 2 млн ( просили 75 млн )
Гринчук ( оценщик) - 1,5 млн ( просили 7 млн )

Убыток державы 81 млн. Залоги всем смешные назначены.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:49

  hume написав:
  airmax78 написав:Мне кажется в будущем будут комбезы с поддержанием температуры тела. В таком можно будет спокойно ночевать где угодно. Квартиры людям в принципе будут не нужны. Кушают многие уже не дома. Мыться можно в душевой Спорт Лайфа.

У вас сломалось чувство юмора.

Это в контексте дронов, доставляющих людей на этажи.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 20:47

[quote="4763331:zzzzzz"]В Автографе 2 лифта на 26 этажей по 8 квартир.[/quote

печально. у меня 4 скоросных лифта шиндлер на 25 этажей. 6 квартир на этаже.
в доме принято с соседями в одном лифте не ездить. каждый едет на своем лифте.
kivin
 
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