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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:55
plugatyrev написав: hume написав:
Скоро один большой лифт будут устанавливать.
и расписание на каждом этаже, запись как на убер и безконтактная оплата по NFC. суровое недалекое будущее на круше например
о дивный новый мир(с)
Не всё так мрачно. Дроны на подходе, будут по воздуху поднимать, а в шахте лифта будут кладовки...для велосипедов.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:29
Мне кажется в будущем будут комбезы с поддержанием температуры тела. В таком можно будет спокойно ночевать где угодно. Квартиры людям в принципе будут не нужны. Кушают многие уже не дома. Мыться можно в душевой Спорт Лайфа.
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airmax78
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 18:01
airmax78 написав:
Мне кажется в будущем будут комбезы с поддержанием температуры тела. В таком можно будет спокойно ночевать где угодно. Квартиры людям в принципе будут не нужны. Кушают многие уже не дома. Мыться можно в душевой Спорт Лайфа.
У вас сломалось чувство юмора.
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hume
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 18:05
airmax78 написав:
Мне кажется в будущем будут комбезы с поддержанием температуры тела. В таком можно будет спокойно ночевать где угодно. Квартиры людям в принципе будут не нужны. Кушают многие уже не дома. Мыться можно в душевой Спорт Лайфа.
Расходы на Спортлайф! С какого это еще бодуна?
Мыться можно будет там же, прямо в комбезе, благо своя собственная теплая жидкость непрерывно поступает из недр организма, никакой ЖКХ с его конскими теплопотерями не сможет с Вами конкурировать. Главное - не отходить далеко от бювета.
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antey1969
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 18:27
Микитасю назначили залог 5,5 млн.грн. САП просила 300 млн.
Дякую.
Так же по делу проходят Алеров,бывший глава нац.гвардии.
Майборода - директор Укрбуд девелопмент. Гринцук - оценщик.
Суды по ним прошли в мае.
Алерову залог назначен 4,8 млн. ( просили 11 млн )
Майбороде - 2 млн ( просили 75 млн )
Гринчук ( оценщик) - 1,5 млн ( просили 7 млн )
Убыток державы 81 млн. Залоги всем смешные назначены.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:49
hume написав: airmax78 написав:
Мне кажется в будущем будут комбезы с поддержанием температуры тела. В таком можно будет спокойно ночевать где угодно. Квартиры людям в принципе будут не нужны. Кушают многие уже не дома. Мыться можно в душевой Спорт Лайфа.
У вас сломалось чувство юмора.
Это в контексте дронов, доставляющих людей на этажи.
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airmax78
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 20:47
[quote="4763331:zzzzzz"]В Автографе 2 лифта на 26 этажей по 8 квартир.[/quote
печально. у меня 4 скоросных лифта шиндлер на 25 этажей. 6 квартир на этаже.
в доме принято с соседями в одном лифте не ездить. каждый едет на своем лифте.
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kivin
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:40
В сентябре украинцы зарегистрировали 23 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей, что в три раза больше, чем зарегистрировано новых машин за тот же месяц, сообщает "Укравтопром".
По сравнению с сентябрем прошлого года регистрации импортированных б/у легковых авто выросли в 2,3 раза, а их доля на первичном рынке увеличилась до 76% с 60%.
Самым популярным б/у-шным автомобилем месяца был Volkswagen Passat - 1460 единиц. Вторым стал Renault Megane - 1315 авто, на третьем месте Skoda Octavia с - 1203 растаможенных и зарегистрированных авто.
Далее в рейтинге Volkswagen Golf, - 912 регистраций, а замыкает пятерку лидеров первичного рынка легковых автомобилей с пробегом Ford Focus - 798 единиц.
По данным ассоциации, всего с начала года украинскую прописку получили 321,6 тыс. ввезенных из других стран подержанных легковых авто, что в 4,5 раза больше, чем годом ранее. В то же время рынок новых легковых автомобилей за тот же период составил всего 61,7 тыс. машин.
Пробки будут только нарастать, кол-во ввезенных ТС растет.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:51
zzzzzz написав:
В сентябре украинцы зарегистрировали 23 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей, что в три раза больше, чем зарегистрировано новых машин за тот же месяц, сообщает "Укравтопром".
По сравнению с сентябрем прошлого года регистрации импортированных б/у легковых авто выросли в 2,3 раза, а их доля на первичном рынке увеличилась до 76% с 60%.
Самым популярным б/у-шным автомобилем месяца был Volkswagen Passat - 1460 единиц. Вторым стал Renault Megane - 1315 авто, на третьем месте Skoda Octavia с - 1203 растаможенных и зарегистрированных авто.
Далее в рейтинге Volkswagen Golf, - 912 регистраций, а замыкает пятерку лидеров первичного рынка легковых автомобилей с пробегом Ford Focus - 798 единиц.
По данным ассоциации, всего с начала года украинскую прописку получили 321,6 тыс. ввезенных из других стран подержанных легковых авто, что в 4,5 раза больше, чем годом ранее. В то же время рынок новых легковых автомобилей за тот же период составил всего 61,7 тыс. машин.
Пробки будут только нарастать, кол-во ввезенных ТС растет.
На КРЖН манипуляции и обман, а на самом деле растет навес - это понятно. Но вот что происходит на автомобильном рынке? Кто там создает видимость роста?
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airmax78
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:57
airmax78 написав: zzzzzz написав:
В сентябре украинцы зарегистрировали 23 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей, что в три раза больше, чем зарегистрировано новых машин за тот же месяц, сообщает "Укравтопром".
По сравнению с сентябрем прошлого года регистрации импортированных б/у легковых авто выросли в 2,3 раза, а их доля на первичном рынке увеличилась до 76% с 60%.
Самым популярным б/у-шным автомобилем месяца был Volkswagen Passat - 1460 единиц. Вторым стал Renault Megane - 1315 авто, на третьем месте Skoda Octavia с - 1203 растаможенных и зарегистрированных авто.
Далее в рейтинге Volkswagen Golf, - 912 регистраций, а замыкает пятерку лидеров первичного рынка легковых автомобилей с пробегом Ford Focus - 798 единиц.
По данным ассоциации, всего с начала года украинскую прописку получили 321,6 тыс. ввезенных из других стран подержанных легковых авто, что в 4,5 раза больше, чем годом ранее. В то же время рынок новых легковых автомобилей за тот же период составил всего 61,7 тыс. машин.
Пробки будут только нарастать, кол-во ввезенных ТС растет.
На КРЖН манипуляции и обман, а на самом деле растет навес - это понятно. Но вот что происходит на автомобильном рынке? Кто там создает видимость роста?
хочу тоже обновить автопарк - что лучше: пригнать из Европы Мерс или ил Америки лексус?
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investorkiev
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