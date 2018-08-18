В сентябре украинцы зарегистрировали 23 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей, что в три раза больше, чем зарегистрировано новых машин за тот же месяц, сообщает "Укравтопром".



По сравнению с сентябрем прошлого года регистрации импортированных б/у легковых авто выросли в 2,3 раза, а их доля на первичном рынке увеличилась до 76% с 60% .



Самым популярным б/у-шным автомобилем месяца был Volkswagen Passat - 1460 единиц. Вторым стал Renault Megane - 1315 авто, на третьем месте Skoda Octavia с - 1203 растаможенных и зарегистрированных авто.



Далее в рейтинге Volkswagen Golf, - 912 регистраций, а замыкает пятерку лидеров первичного рынка легковых автомобилей с пробегом Ford Focus - 798 единиц.



По данным ассоциации, всего с начала года украинскую прописку получили 321,6 тыс. ввезенных из других стран подержанных легковых авто, что в 4,5 раза больше, чем годом ранее. В то же время рынок новых легковых автомобилей за тот же период составил всего 61,7 тыс. машин.