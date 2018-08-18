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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 245
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 22:13

  investorkiev написав:хочу тоже обновить автопарк - что лучше: пригнать из Европы Мерс или ил Америки лексус?


Ты крутая тьолка. Конечно лехус лучше, если мерс не 600 ... :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 22:14

  investorkiev написав:
хочу тоже обновить автопарк - что лучше: пригнать из Европы Мерс или ил Америки лексус?

Пригнать из Америки Теслу.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 22:15

investorkiev Лучше из Цюриха Брабус
Шоб соответствовать статусу горловского лендлорда и у Мальвин при посадке течка моментально начиналась.
Там они лет 12ти недороги, цыганам заправить 6,5 не за что, а арабы и турки свежие любят.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 22:22

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
хочу тоже обновить автопарк - что лучше: пригнать из Европы Мерс или ил Америки лексус?

Пригнать из Америки Теслу.

и поставить ГБО
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Мизантрóп
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