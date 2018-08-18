Ты крутая тьолка. Конечно лехус лучше, если мерс не 600 ...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 жов, 2019 22:13
Додано: П'ят 04 жов, 2019 22:14
Додано: П'ят 04 жов, 2019 22:15
investorkiev Лучше из Цюриха Брабус
Шоб соответствовать статусу горловского лендлорда и у Мальвин при посадке течка моментально начиналась.
Там они лет 12ти недороги, цыганам заправить 6,5 не за что, а арабы и турки свежие любят.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 22:22
и поставить ГБО
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