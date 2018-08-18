Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev Лучше из Цюриха Брабус Шоб соответствовать статусу горловского лендлорда и у Мальвин при посадке течка моментально начиналась. Там они лет 12ти недороги, цыганам заправить 6,5 не за что, а арабы и турки свежие любят.
investorkiev написав: хочу тоже обновить автопарк - что лучше: пригнать из Европы Мерс или ил Америки лексус?
не нужно ничего приганять. Бери тут. Мерс из европы будет с таким отмотанным пробегом что и не снилось, а если с не отмотанным то выйдет дороже чем у нас, а лексус из штатов будет биток. Нафиг покупать биток себе?? Плюс колхозить поворотники в оранжевый, спидометр в километры, температуру в цельсий и прочую лабуду
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
investorkiev написав: хочу тоже обновить автопарк - что лучше: пригнать из Европы Мерс или ил Америки лексус?
не нужно ничего приганять. Бери тут. Мерс из европы будет с таким отмотанным пробегом что и не снилось, а если с не отмотанным то выйдет дороже чем у нас, а лексус из штатов будет биток. Нафиг покупать биток себе?? Плюс колхозить поворотники в оранжевый, спидометр в километры, температуру в цельсий и прочую лабуду
барабашов написав:investorkiev Лучше из Цюриха Брабус Шоб соответствовать статусу горловского лендлорда и у Мальвин при посадке течка моментально начиналась. Там они лет 12ти недороги, цыганам заправить 6,5 не за что, а арабы и турки свежие любят.