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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1913191419151916

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 246
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 23:32

  stm написав:
  Natt написав:Прохожий, качество не фонтан, но что имею. Большоее спасибо за интерес.

Натт, если для себя сделайте дверь в 03 из 04. Это позволит увеличить чуть ванну за счёт коридора, куда встанет и стиралка и сушилка.

Стиралку с сушилкой можно поставить в колону, единственное ограничение, что стиралка должна быть в таком случае полноразмерная.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 23:47

  Libo написав:
  investorkiev написав:хочу тоже обновить автопарк - что лучше: пригнать из Европы Мерс или ил Америки лексус?


Ты крутая тьолка. Конечно лехус лучше, если мерс не 600 ... :roll:

Для домохозяйки 30-40лет однозначно лексус. Хотя моя жена предпочла джип гладиатор. Специфика штата :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 23:55

Понаехал А шо это за Гладиатор? Аналог нашего какого кроссовера типа Тушкана или Жука, только рубленый весь, и с турбомотором 1.6 в двести сил?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 00:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

барабашов написав:Понаехал А шо это за Гладиатор? Аналог нашего какого кроссовера типа Тушкана или Жука, только рубленый весь, и с турбомотором 1.6 в двести сил?
3,6 пикап

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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 00:26

  барабашов написав:Понаехал А шо это за Гладиатор? Аналог нашего какого кроссовера типа Тушкана или Жука, только рубленый весь, и с турбомотором 1.6 в двести сил?



https://youtu.be/PU5zbUH-uXI
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 00:37

Пару утренних кофе придется пропустить?)))

Экс-нардепу Микитасю назначили залог 5,5 млн
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/10/4/7228161/
---------------------------------
Похоже, с ВАСУ все понятно
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 00:40

  барабашов написав:Понаехал А шо это за Гладиатор? Аналог нашего какого кроссовера типа Тушкана или Жука, только рубленый весь, и с турбомотором 1.6 в двести сил?

Ребята выше ответили. Но от себя отмечу: сам я езжу на короле 2013гона работу. На джипе только по выходным или в отпуск. Очень советую гладиатор. По песку( пляж каждый выходные) намного приятнее, чем долж. Ну и лиз приятнее на него. Вот только жена не может зафиксировать капот- он слишком высоко. :lol:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 00:40

  zzzzzz написав:
  барабашов написав:Понаехал А шо это за Гладиатор? Аналог нашего какого кроссовера типа Тушкана или Жука, только рубленый весь, и с турбомотором 1.6 в двести сил?



https://youtu.be/PU5zbUH-uXI

У меня красный. Очень плох при перепродаже, но мне в лиз и поэтому пофиг :)
Понаехал
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