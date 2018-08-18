Стиралку с сушилкой можно поставить в колону, единственное ограничение, что стиралка должна быть в таком случае полноразмерная.
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 23:32
Стиралку с сушилкой можно поставить в колону, единственное ограничение, что стиралка должна быть в таком случае полноразмерная.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 23:47
Додано: П'ят 04 жов, 2019 23:55
Понаехал А шо это за Гладиатор? Аналог нашего какого кроссовера типа Тушкана или Жука, только рубленый весь, и с турбомотором 1.6 в двести сил?
Додано: Суб 05 жов, 2019 00:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
3,6 пикап
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Додано: Суб 05 жов, 2019 00:26
Живите своим умом!
Додано: Суб 05 жов, 2019 00:37
Пару утренних кофе придется пропустить?)))
Экс-нардепу Микитасю назначили залог 5,5 млн
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Похоже, с ВАСУ все понятно
Додано: Суб 05 жов, 2019 00:40
Ребята выше ответили. Но от себя отмечу: сам я езжу на короле 2013гона работу. На джипе только по выходным или в отпуск. Очень советую гладиатор. По песку( пляж каждый выходные) намного приятнее, чем долж. Ну и лиз приятнее на него. Вот только жена не может зафиксировать капот- он слишком высоко.
Додано: Суб 05 жов, 2019 00:40
У меня красный. Очень плох при перепродаже, но мне в лиз и поэтому пофиг
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