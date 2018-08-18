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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Понаехал
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Libo
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Додано: Суб 05 жов, 2019 04:50
Каждый выбирает машину поудобней. Лично мне нравится сочетание внедорожника и трака. Жене в ней комфортно на хайвее. Каждому своё.
ПС мне тут уже «знатоки» США и Турции рассказывали про электромобили...
Всем «знающим» мой ответ: гляньте самый массовый автомобиль на рынке США. Это трак от форда.
выводыделайте сами.
ППС трак от джипа - это 3й трак в семье за 2 с половиной года, но в тоже время первый в лиз. Прошлые (форд и додж) брались за кеш и продавались. Так что можем сравнивать и говорить что к чему.
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Понаехал
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Додано: Суб 05 жов, 2019 08:11
Там в 12 ночи было еще второй решение, еще более Крутое. Бывшему нар.депу БПП
Ищенко обвнияемому в краже 20 млн на метизах с УЗ назначили ночной домашний арест, НОЧНОЙ ДОМАШНИЙ арест....
Последствия могут очень далеко идущие.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Суб 05 жов, 2019 08:21
Понаехал написав:
Каждый выбирает машину поудобней. Лично мне нравится сочетание внедорожника и трака. Жене в ней комфортно на хайвее. Каждому своё.
ПС мне тут уже «знатоки» США и Турции рассказывали про электромобили...
Всем «знающим» мой ответ: гляньте самый массовый автомобиль на рынке США. Это трак от форда.
выводыделайте сами.
ППС трак от джипа - это 3й трак в семье за 2 с половиной года, но в тоже время первый в лиз. Прошлые (форд и додж) брались за кеш и продавались. Так что можем сравнивать и говорить что к чему.
Ты ещё возвращаться собираешься?)
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 05 жов, 2019 08:23
Почему плох? Падение цены большое от нового? Такома вроде и Фронтьера(аналоги от Тойоты и Ниссана) не такие уж и непродаваемые на вторичке. Но я считаю, что если хочешь трак - это должен быть Форд Ф-350, Супер Дьюти, и только с Камнем. Или на крайняк GMC Sierra c Duramax’ом и коробкой Allison. 55-65 куе невелики гроши для америки - а авто нереально живучее и жирное внутри.
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барабашов
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Додано: Суб 05 жов, 2019 08:31
барабашов думаю что он имел ввиду что авто красного цвета данной модели на любителя. Другие цвета более востребованы.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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