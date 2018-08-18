RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1913191419151916

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 247
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 247
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 00:40

  барабашов написав:Понаехал А шо это за Гладиатор? Аналог нашего какого кроссовера типа Тушкана или Жука, только рубленый весь, и с турбомотором 1.6 в двести сил?

Ребята выше ответили. Но от себя отмечу: сам я езжу на короле 2013гона работу. На джипе только по выходным или в отпуск. Очень советую гладиатор. По песку( пляж каждый выходные) намного приятнее, чем долж. Ну и лиз приятнее на него. Вот только жена не может зафиксировать капот- он слишком высоко. :lol:
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3429
З нами з: 22.05.16
Подякував: 71 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 00:40

  zzzzzz написав:
  барабашов написав:Понаехал А шо это за Гладиатор? Аналог нашего какого кроссовера типа Тушкана или Жука, только рубленый весь, и с турбомотором 1.6 в двести сил?



https://youtu.be/PU5zbUH-uXI

У меня красный. Очень плох при перепродаже, но мне в лиз и поэтому пофиг :)
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3429
З нами з: 22.05.16
Подякував: 71 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 02:27

  Понаехал написав: моя жена предпочла джип гладиатор. Специфика штата :)


Писец. Любовь девушки к самосвалам. Какой-то буч и томбой. :oops:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7328
З нами з: 14.11.11
Подякував: 314 раз.
Подякували: 3658 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 04:50

  Libo написав:
  Понаехал написав: моя жена предпочла джип гладиатор. Специфика штата :)


Писец. Любовь девушки к самосвалам. Какой-то буч и томбой. :oops:

Каждый выбирает машину поудобней. Лично мне нравится сочетание внедорожника и трака. Жене в ней комфортно на хайвее. Каждому своё.
ПС мне тут уже «знатоки» США и Турции рассказывали про электромобили... :)
Всем «знающим» мой ответ: гляньте самый массовый автомобиль на рынке США. Это трак от форда. :) выводыделайте сами.
ППС трак от джипа - это 3й трак в семье за 2 с половиной года, но в тоже время первый в лиз. Прошлые (форд и додж) брались за кеш и продавались. Так что можем сравнивать и говорить что к чему.
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3429
З нами з: 22.05.16
Подякував: 71 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 08:11

  antey1969 написав:Экс-нардепу Микитасю назначили залог 5,5 млн
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/10/4/7228161/
---------------------------------
Похоже, с ВАСУ все понятно


Там в 12 ночи было еще второй решение, еще более Крутое. Бывшему нар.депу БПП
Ищенко обвнияемому в краже 20 млн на метизах с УЗ назначили ночной домашний арест, НОЧНОЙ ДОМАШНИЙ арест....

Последствия могут очень далеко идущие.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35537
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3453 раз.
Подякували: 7528 раз.
 
Профіль
33
7
2
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 08:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Понаехал написав:
  Libo написав:
  Понаехал написав: моя жена предпочла джип гладиатор. Специфика штата :)


Писец. Любовь девушки к самосвалам. Какой-то буч и томбой. :oops:

Каждый выбирает машину поудобней. Лично мне нравится сочетание внедорожника и трака. Жене в ней комфортно на хайвее. Каждому своё.
ПС мне тут уже «знатоки» США и Турции рассказывали про электромобили... :)
Всем «знающим» мой ответ: гляньте самый массовый автомобиль на рынке США. Это трак от форда. :) выводыделайте сами.
ППС трак от джипа - это 3й трак в семье за 2 с половиной года, но в тоже время первый в лиз. Прошлые (форд и додж) брались за кеш и продавались. Так что можем сравнивать и говорить что к чему.
Ты ещё возвращаться собираешься?)

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20313
З нами з: 20.04.08
Подякував: 364 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 08:23

  Понаехал написав:
  zzzzzz написав:
  барабашов написав:Понаехал А шо это за Гладиатор? Аналог нашего какого кроссовера типа Тушкана или Жука, только рубленый весь, и с турбомотором 1.6 в двести сил?



https://youtu.be/PU5zbUH-uXI

У меня красный. Очень плох при перепродаже, но мне в лиз и поэтому пофиг :)

Почему плох? Падение цены большое от нового? Такома вроде и Фронтьера(аналоги от Тойоты и Ниссана) не такие уж и непродаваемые на вторичке. Но я считаю, что если хочешь трак - это должен быть Форд Ф-350, Супер Дьюти, и только с Камнем. Или на крайняк GMC Sierra c Duramax’ом и коробкой Allison. 55-65 куе невелики гроши для америки - а авто нереально живучее и жирное внутри.
барабашов
 
Повідомлень: 1463
З нами з: 16.06.15
Подякував: 142 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 08:31

барабашов думаю что он имел ввиду что авто красного цвета данной модели на любителя. Другие цвета более востребованы.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35537
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3453 раз.
Подякували: 7528 раз.
 
Профіль
33
7
2
  #<1 ... 1913191419151916
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ol_zy, zzzzzz і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1646, 1647, 1648
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16479 2602661
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 жов, 2019 09:09
Долярчик
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 7896
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 183798
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.