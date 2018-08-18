Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Понаехал А шо это за Гладиатор? Аналог нашего какого кроссовера типа Тушкана или Жука, только рубленый весь, и с турбомотором 1.6 в двести сил?
Ребята выше ответили. Но от себя отмечу: сам я езжу на короле 2013гона работу. На джипе только по выходным или в отпуск. Очень советую гладиатор. По песку( пляж каждый выходные) намного приятнее, чем долж. Ну и лиз приятнее на него. Вот только жена не может зафиксировать капот- он слишком высоко.
Понаехал написав: моя жена предпочла джип гладиатор. Специфика штата
Писец. Любовь девушки к самосвалам. Какой-то буч и томбой.
Каждый выбирает машину поудобней. Лично мне нравится сочетание внедорожника и трака. Жене в ней комфортно на хайвее. Каждому своё. ПС мне тут уже «знатоки» США и Турции рассказывали про электромобили... Всем «знающим» мой ответ: гляньте самый массовый автомобиль на рынке США. Это трак от форда. выводыделайте сами. ППС трак от джипа - это 3й трак в семье за 2 с половиной года, но в тоже время первый в лиз. Прошлые (форд и додж) брались за кеш и продавались. Так что можем сравнивать и говорить что к чему.
Понаехал написав: моя жена предпочла джип гладиатор. Специфика штата
Писец. Любовь девушки к самосвалам. Какой-то буч и томбой.
Каждый выбирает машину поудобней. Лично мне нравится сочетание внедорожника и трака. Жене в ней комфортно на хайвее. Каждому своё. ПС мне тут уже «знатоки» США и Турции рассказывали про электромобили... Всем «знающим» мой ответ: гляньте самый массовый автомобиль на рынке США. Это трак от форда. выводыделайте сами. ППС трак от джипа - это 3й трак в семье за 2 с половиной года, но в тоже время первый в лиз. Прошлые (форд и додж) брались за кеш и продавались. Так что можем сравнивать и говорить что к чему.
У меня красный. Очень плох при перепродаже, но мне в лиз и поэтому пофиг
Почему плох? Падение цены большое от нового? Такома вроде и Фронтьера(аналоги от Тойоты и Ниссана) не такие уж и непродаваемые на вторичке. Но я считаю, что если хочешь трак - это должен быть Форд Ф-350, Супер Дьюти, и только с Камнем. Или на крайняк GMC Sierra c Duramax’ом и коробкой Allison. 55-65 куе невелики гроши для америки - а авто нереально живучее и жирное внутри.
барабашов написав:У меня красный. Очень плох при перепродаже, но мне в лиз и поэтому пофиг
Почему плох? Падение цены большое от нового? Такома вроде и Фронтьера(аналоги от Тойоты и Ниссана) не такие уж и непродаваемые на вторичке. Но я считаю, что если хочешь трак - это должен быть Форд Ф-350, Супер Дьюти, и только с Камнем. Или на крайняк GMC Sierra c Duramax’ом и коробкой Allison. 55-65 куе невелики гроши для америки - а авто нереально живучее и жирное внутри.[/quote]
поцоны, вы каждый день на рыбалку ездите или просто пиписоны мелкие?