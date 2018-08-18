...еееехххххх, а я то вуха розвісив, що НАРЕШТІ формула Кіосаки(про кредитне плече) працює і в Україні!
... так нам тут автор починає розказувати...(після 3-ї хв.)
... а виявляється - "сумно, б...ь!"
- взяли то кредитних 375 000грн зі сплатою щомісяця 5тис. з хвостиком....
- тут і звичайно легко перекриє їхня здача за 10К іпотеку!
- але ж по факту - 50% вони вклали ще своїх коштів! - більше того - чомусь не доплюсовує сюди затрати по ремонту! + простій(через який час почали здавати?) - якщо взяли на котловані, то я взагалі, сміюсь з таких підрахуїв! - що, ніби, в них ще "зверху" залишається 4тис. з гаком щомісяця!
... коротше, "пєчаль - пєчальная"...