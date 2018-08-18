Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
...еееехххххх, а я то вуха розвісив, що НАРЕШТІ формула Кіосаки(про кредитне плече) працює і в Україні! ... так нам тут автор починає розказувати...(після 3-ї хв.)
... а виявляється - "сумно, б...ь!" - взяли то кредитних 375 000грн зі сплатою щомісяця 5тис. з хвостиком.... - тут і звичайно легко перекриє їхня здача за 10К іпотеку! - але ж по факту - 50% вони вклали ще своїх коштів! - більше того - чомусь не доплюсовує сюди затрати по ремонту! + простій(через який час почали здавати?) - якщо взяли на котловані, то я взагалі, сміюсь з таких підрахуїв! - що, ніби, в них ще "зверху" залишається 4тис. з гаком щомісяця!
... коротше, "пєчаль - пєчальная"...
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
барабашов написав:Почему плох? Падение цены большое от нового? Такома вроде и Фронтьера(аналоги от Тойоты и Ниссана) не такие уж и непродаваемые на вторичке. Но я считаю, что если хочешь трак - это должен быть Форд Ф-350, Супер Дьюти, и только с Камнем. Или на крайняк GMC Sierra c Duramax’ом и коробкой Allison. 55-65 куе невелики гроши для америки - а авто нереально живучее и жирное внутри.
по статистике хуже красного на вторичке ТХ только желтый. это вообще для всех машин. 350й хорош, но мне большеват. Возможно, когда дом куплю гляну уже его. Но тут момент, я пришёл к выводу, что я теперь только в лиз беру. А в лиз на него нет хороших скидок.
trololo написав:поцоны, вы каждый день на рыбалку ездите или просто пиписоны мелкие?
Я 3 раза в месяц на море. Не всегда рыбалка, но на пляж и по нему надо ехать . Моя первая машина - Volvo xc90 с полным приводом часто вязла. Особенно в районе Порт Изабель когда на косу выезжаешь на Падре
zzzzzz написав:барабашов думаю что он имел ввиду что авто красного цвета данной модели на любителя. Другие цвета более востребованы.
Именно. При чем популярны тёмные цвета, что плохи на солнце пекущем. В среднем у нас 100 дней более 100 градусов(более 38, а на практике 40-42 все лето) , и ещё 100 дней по 85-100. В таких условиях я не люблю чёрные машины.
Понаехал написав:Мне лендлорд прислал нотис с предложениями о оренде на навый период. Годовая( самая дешевая) поднялась с 1099 до 1154..+ паркоместо крытое 15$ в месяц вместо 10. Я опечален оренде дорожает.
1099 это что - в месяц при годовом договоре?
Какой процент от месячного дохода после налогов составляет аренда?
Какой процент от месячного дохода после налогов составляет аренда?
Да. В месяц при годовом. + вода около 50 +электричество 100+ интернет 50+100 мобильная связь+страховка на жилье 17$+ 15 вывоз мусора. Свой доход не люблю разглашать, сорри но средний по штату на семью 48к в год до налогов.