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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1915191619171918>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 247
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 247
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 12:02

  airmax78 написав:Что может быть лучше, чем выпить кофе на своем собственном расширенном балконе?
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Доброе утро.

Вот в каждом доме такой дбл найдётся. У всех кондиционеры висят почти правильно (как для отсутствия корзин, ан нет одному нужно с выносом, чтоб блл лбом не упираться. :mrgreen:
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 12:14

  барабашов написав:Почему плох? Падение цены большое от нового? Такома вроде и Фронтьера(аналоги от Тойоты и Ниссана) не такие уж и непродаваемые на вторичке. Но я считаю, что если хочешь трак - это должен быть Форд Ф-350, Супер Дьюти, и только с Камнем. Или на крайняк GMC Sierra c Duramax’ом и коробкой Allison. 55-65 куе невелики гроши для америки - а авто нереально живучее и жирное внутри.

по статистике хуже красного на вторичке ТХ только желтый. :mrgreen: это вообще для всех машин.
350й хорош, но мне большеват. Возможно, когда дом куплю гляну уже его. Но тут момент, я пришёл к выводу, что я теперь только в лиз беру. А в лиз на него нет хороших скидок. :(
Понаехал
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 12:19

  trololo написав:поцоны, вы каждый день на рыбалку ездите или просто пиписоны мелкие? :mrgreen:

Я 3 раза в месяц на море. Не всегда рыбалка, но на пляж и по нему надо ехать . Моя первая машина - Volvo xc90 с полным приводом часто вязла. Особенно в районе Порт Изабель когда на косу выезжаешь на Падре
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 12:29

  zzzzzz написав:барабашов думаю что он имел ввиду что авто красного цвета данной модели на любителя. Другие цвета более востребованы.

Именно. При чем популярны тёмные цвета, что плохи на солнце пекущем. В среднем у нас 100 дней более 100 градусов(более 38, а на практике 40-42 все лето) , и ещё 100 дней по 85-100. В таких условиях я не люблю чёрные машины.
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 12:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мне лендлорд прислал нотис с предложениями о оренде на навый период. Годовая( самая дешевая) поднялась с 1099 до 1154..+ паркоместо крытое 15$ в месяц вместо 10. Я опечален :( оренде дорожает.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 12:52

  Понаехал написав:Мне лендлорд прислал нотис с предложениями о оренде на навый период. Годовая( самая дешевая) поднялась с 1099 до 1154..+ паркоместо крытое 15$ в месяц вместо 10. Я опечален :( оренде дорожает.


1099 это что - в месяц при годовом договоре?

Какой процент от месячного дохода после налогов составляет аренда?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 13:04

  investorkiev написав:[

1099 это что - в месяц при годовом договоре?

Какой процент от месячного дохода после налогов составляет аренда?

Да. В месяц при годовом. + вода около 50 +электричество 100+ интернет 50+100 мобильная связь+страховка на жилье 17$+ 15 вывоз мусора.
Свой доход не люблю разглашать, сорри :) но средний по штату на семью 48к в год до налогов.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 13:09

  hume написав:
  airmax78 написав:Что может быть лучше, чем выпить кофе на своем собственном расширенном балконе?
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Доброе утро.

Вот в каждом доме такой дбл найдётся. У всех кондиционеры висят почти правильно (как для отсутствия корзин, ан нет одному нужно с выносом, чтоб блл лбом не упираться. :mrgreen:

лбом в любом случае не достанет :mrgreen:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 13:49

  hume написав:
  airmax78 написав:Что может быть лучше, чем выпить кофе на своем собственном расширенном балконе?
Доброе утро.

Вот в каждом доме такой дбл найдётся. У всех кондиционеры висят почти правильно (как для отсутствия корзин, ан нет одному нужно с выносом, чтоб блл лбом не упираться. :mrgreen:

Как с этим бороться - вот в чем вопрос.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 13:55

  hume написав:
  airmax78 написав:Что может быть лучше, чем выпить кофе на своем собственном расширенном балконе?
Зображення
Доброе утро.

Вот в каждом доме такой дбл найдётся. У всех кондиционеры висят почти правильно (как для отсутствия корзин, ан нет одному нужно с выносом, чтоб блл лбом не упираться. :mrgreen:

В цп такого нет
kivin
 
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