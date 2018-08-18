На шисят баксов ( 5%) и ноют? .
Три раза на море в месяц , XC90 не едет патаму купил дороже , вам не стыдно при таком ,такое нести про дорожай на 5 копеек?
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Додано: Суб 05 жов, 2019 14:17
На шисят баксов ( 5%) и ноют? .
Три раза на море в месяц , XC90 не едет патаму купил дороже , вам не стыдно при таком ,такое нести про дорожай на 5 копеек?
Додано: Суб 05 жов, 2019 14:27
Недавно сидим на переговорах с одной тетенькой из IT конторы. Ну, говорят, мы сейчас вышли на рынок Африки. Там, конечно, сложнее, есть свои нюансы. Все-таки, говорит, украинцы большие европейцы, чем африканцы...
Секундная пауза... и все дружно заржали.
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