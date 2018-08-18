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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1916191719181919>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 247
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 247
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 14:17

  Понаехал написав:Мне лендлорд прислал нотис с предложениями о оренде на навый период. Годовая( самая дешевая) поднялась с 1099 до 1154..+ паркоместо крытое 15$ в месяц вместо 10. Я опечален :( оренде дорожает.

На шисят баксов ( 5%) и ноют? :shock: .
Три раза на море в месяц , XC90 не едет патаму купил дороже , вам не стыдно при таком ,такое нести про дорожай на 5 копеек? :?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 14:27

  plugatyrev написав:
  airmax78 написав:
  hume написав:Вот в каждом доме такой дбл найдётся. У всех кондиционеры висят почти правильно (как для отсутствия корзин, ан нет одному нужно с выносом, чтоб блл лбом не упираться. :mrgreen:

Как с этим бороться - вот в чем вопрос.

а зачем ? белая африка, зимбабвЭ. мы от них далеко не ушли. это еще вполне норм..

Недавно сидим на переговорах с одной тетенькой из IT конторы. Ну, говорят, мы сейчас вышли на рынок Африки. Там, конечно, сложнее, есть свои нюансы. Все-таки, говорит, украинцы большие европейцы, чем африканцы...
Секундная пауза... и все дружно заржали.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 15:46

  Понаехал написав:Свой доход не люблю разглашать, сорри :) но средний по штату на семью 48к в год до налогов.

Не так и много как для штатовских цен. И что, многие покупают себе подобные тачки с таким доходом? Я, например, считаю что авто не должен стоить больше 3хмесячной зп. Ну ОК, 6мес. я еще как-то могу понять. У нас ради понтов могут много отвалить. В Европах народу наплевать в большинстве своем на чем они ездят. Как с этим в штатах?
LordEmerald
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 16:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

LordEmerald написав:
  Понаехал написав:Свой доход не люблю разглашать, сорри :) но средний по штату на семью 48к в год до налогов.

Не так и много как для штатовских цен. И что, многие покупают себе подобные тачки с таким доходом? Я, например, считаю что авто не должен стоить больше 3хмесячной зп. Ну ОК, 6мес. я еще как-то могу понять. У нас ради понтов могут много отвалить. В Европах народу наплевать в большинстве своем на чем они ездят. Как с этим в штатах?
Где то читал что в США 6 месяцев дохода авто, в Европе годовой доход типа норм за машину.

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 16:22

  Vadim V написав:На шисят баксов ( 5%) и ноют? :shock: .
Три раза на море в месяц , XC90 не едет патаму купил дороже , вам не стыдно при таком ,такое нести про дорожай на 5 копеек? :?

Все относительно... Затока Мексиканская в 3х часах езды, мотели дешёвые, 90ка своего первого я взад за 2 или 3к баксов (точно не помню). Сейчас семейная машина в лизе, а за кеш только корола 2013го года куплена .
Понаехал
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 16:22

Serg-ik,

За 73куе на Позняках большая 3-к от хозяев с комнатами правильной площади.

https://www.olx.ua/obyavlenie/super-tsena-110-kv-3k-grigorenko-36a-metro-poznyaki-darnitskiy-rayon-IDEzjL2.html#9e36808fec;promoted
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 16:27

  LordEmerald написав:
  Понаехал написав:Свой доход не люблю разглашать, сорри :) но средний по штату на семью 48к в год до налогов.

Не так и много как для штатовских цен. И что, многие покупают себе подобные тачки с таким доходом? Я, например, считаю что авто не должен стоить больше 3хмесячной зп. Ну ОК, 6мес. я еще как-то могу понять. У нас ради понтов могут много отвалить. В Европах народу наплевать в большинстве своем на чем они ездят. Как с этим в штатах?

Не много. Согласен. Но посмотрите на статистику. Сейчас тенденция массового роста семилетних автокредитов вместо трехлетних при сохранении стоимости авто. Процентная ставка у меня на прошлую королу ch-r была 2.04% годовых. Брал для поднятия кредитного рейтинга. Сейчас я в лиз взял.
По оводу понтом .... все разные , но мексиканцам и индусам они не чужды. :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 16:28

  Оранжевый-хит сезона написав:[Где то читал что в США 6 месяцев дохода авто, в Европе годовой доход типа норм за машину.

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Там чаше покупают за кеш а не берут в кредит. У нас же все в кредит
Понаехал
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 16:33

  Понаехал написав:
  Vadim V написав:На шисят баксов ( 5%) и ноют? :shock: .
Три раза на море в месяц , XC90 не едет патаму купил дороже , вам не стыдно при таком ,такое нести про дорожай на 5 копеек? :?

Все относительно... Затока Мексиканская в 3х часах езды, мотели дешёвые, 90ка своего первого я взад за 2 или 3к баксов (точно не помню).

Там шо, дорог к мотелям нету?

Ааа , панятно ... https://www.youtube.com/watch?v=8GODda0A4pk

  Понаехал написав:Сейчас семейная машина в лизе, а за кеш только корола 2013го года куплена .

Тоесть , это бесплатно, вообще бесплатно, совершенно бесплатно?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 16:46

  Vadim V написав:
  Понаехал написав:
  Vadim V написав:На шисят баксов ( 5%) и ноют? :shock: .
Три раза на море в месяц , XC90 не едет патаму купил дороже , вам не стыдно при таком ,такое нести про дорожай на 5 копеек? :?

Все относительно... Затока Мексиканская в 3х часах езды, мотели дешёвые, 90ка своего первого я взад за 2 или 3к баксов (точно не помню).

Там шо, дорог к мотелям нету?

Ааа , панятно ... https://www.youtube.com/watch?v=8GODda0A4pk

  Понаехал написав:Сейчас семейная машина в лизе, а за кеш только корола 2013го года куплена .

Тоесть , это бесплатно, вообще бесплатно, совершенно бесплатно?

Дороги к моря есть, но есть и бездорожье для таких как я :) люблю дикие пляжи.
Машину брал у индуса первую , а не у наших :)
Про бесплатно... я в лиз плачу 280 в месяц. Попал под акцию. Считайте сами :)
Понаехал
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