Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Понаехал написав:Мне лендлорд прислал нотис с предложениями о оренде на навый период. Годовая( самая дешевая) поднялась с 1099 до 1154..+ паркоместо крытое 15$ в месяц вместо 10. Я опечален оренде дорожает.
На шисят баксов ( 5%) и ноют? . Три раза на море в месяц , XC90 не едет патаму купил дороже , вам не стыдно при таком ,такое нести про дорожай на 5 копеек?
hume написав:Вот в каждом доме такой дбл найдётся. У всех кондиционеры висят почти правильно (как для отсутствия корзин, ан нет одному нужно с выносом, чтоб блл лбом не упираться.
Как с этим бороться - вот в чем вопрос.
а зачем ? белая африка, зимбабвЭ. мы от них далеко не ушли. это еще вполне норм..
Недавно сидим на переговорах с одной тетенькой из IT конторы. Ну, говорят, мы сейчас вышли на рынок Африки. Там, конечно, сложнее, есть свои нюансы. Все-таки, говорит, украинцы большие европейцы, чем африканцы... Секундная пауза... и все дружно заржали.
Понаехал написав:Свой доход не люблю разглашать, сорри но средний по штату на семью 48к в год до налогов.
Не так и много как для штатовских цен. И что, многие покупают себе подобные тачки с таким доходом? Я, например, считаю что авто не должен стоить больше 3хмесячной зп. Ну ОК, 6мес. я еще как-то могу понять. У нас ради понтов могут много отвалить. В Европах народу наплевать в большинстве своем на чем они ездят. Как с этим в штатах?
Понаехал написав:Свой доход не люблю разглашать, сорри но средний по штату на семью 48к в год до налогов.
Не так и много как для штатовских цен. И что, многие покупают себе подобные тачки с таким доходом? Я, например, считаю что авто не должен стоить больше 3хмесячной зп. Ну ОК, 6мес. я еще как-то могу понять. У нас ради понтов могут много отвалить. В Европах народу наплевать в большинстве своем на чем они ездят. Как с этим в штатах?
Где то читал что в США 6 месяцев дохода авто, в Европе годовой доход типа норм за машину.
Vadim V написав:На шисят баксов ( 5%) и ноют? . Три раза на море в месяц , XC90 не едет патаму купил дороже , вам не стыдно при таком ,такое нести про дорожай на 5 копеек?
Все относительно... Затока Мексиканская в 3х часах езды, мотели дешёвые, 90ка своего первого я взад за 2 или 3к баксов (точно не помню). Сейчас семейная машина в лизе, а за кеш только корола 2013го года куплена .
Понаехал написав:Свой доход не люблю разглашать, сорри но средний по штату на семью 48к в год до налогов.
Не так и много как для штатовских цен. И что, многие покупают себе подобные тачки с таким доходом? Я, например, считаю что авто не должен стоить больше 3хмесячной зп. Ну ОК, 6мес. я еще как-то могу понять. У нас ради понтов могут много отвалить. В Европах народу наплевать в большинстве своем на чем они ездят. Как с этим в штатах?
Не много. Согласен. Но посмотрите на статистику. Сейчас тенденция массового роста семилетних автокредитов вместо трехлетних при сохранении стоимости авто. Процентная ставка у меня на прошлую королу ch-r была 2.04% годовых. Брал для поднятия кредитного рейтинга. Сейчас я в лиз взял. По оводу понтом .... все разные , но мексиканцам и индусам они не чужды.