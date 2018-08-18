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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1916191719181919

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 247
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 247
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 16:50

  Понаехал написав:Мне лендлорд прислал нотис с предложениями о оренде на навый период. Годовая( самая дешевая) поднялась с 1099 до 1154..+ паркоместо крытое 15$ в месяц вместо 10. Я опечален :( оренде дорожает.


Какая рыночная стоимость жилья которое вы снимаете ?
Сколько налогов ваш лендлорд платит с 1154 ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 17:05

Понаехал годовой лимит пробега какой ? и какие штрафы за овермиледж?
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 17:54

  Понаехал написав:
  investorkiev написав:[

1099 это что - в месяц при годовом договоре?

Какой процент от месячного дохода после налогов составляет аренда?

Да. В месяц при годовом. + вода около 50 +электричество 100+ интернет 50+100 мобильная связь+страховка на жилье 17$+ 15 вывоз мусора.
Свой доход не люблю разглашать, сорри :) но средний по штату на семью 48к в год до налогов.


Тоесть на аренду тратится в среднем около 30% от месячного дохода всей семьи?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 18:12

  zzzzzz написав:
  Понаехал написав:Мне лендлорд прислал нотис с предложениями о оренде на навый период. Годовая( самая дешевая) поднялась с 1099 до 1154..+ паркоместо крытое 15$ в месяц вместо 10. Я опечален :( оренде дорожает.


Какая рыночная стоимость жилья которое вы снимаете ?
Сколько налогов ваш лендлорд платит с 1154 ?

Не знаю ибо в моем районе нет продажи аппаратов. Но дома от 400к которые только на половину больше площади аппаратов моих сдаются от 1800. По ним наверное лучше вам считать.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 18:14

  plugatyrev написав:Понаехал годовой лимит пробега какой ? и какие штрафы за овермиледж?

Лимит 12к миль в год, а штаты я не помню ибо за пределы ТХ только летаю. Все что более 6 чамов езды- с ребёнком малым неудобно ехать.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 18:19

  investorkiev написав:
  Понаехал написав:
  investorkiev написав:[

1099 это что - в месяц при годовом договоре?

Какой процент от месячного дохода после налогов составляет аренда?

Да. В месяц при годовом. + вода около 50 +электричество 100+ интернет 50+100 мобильная связь+страховка на жилье 17$+ 15 вывоз мусора.
Свой доход не люблю разглашать, сорри :) но средний по штату на семью 48к в год до налогов.


Тоесть на аренду тратится в среднем около 30% от месячного дохода всей семьи?

Я б сказал все индивидуально. Как правило люди с доходом выше среднего все взяли кредиты и платят около 40% за ипотеку, а кто имеет меньше , те живут в оренде подешевле. Я пока не брал ипотеку по ряду семейных причин и уверенности в наступающем кризисе. В Беркли уже -12% за год стоимость поплыла. Также я скажу, что ориентируюсь только по своему штату и в основном по городу, а он самый быстрорастущий в США со всеми вытекающими последствиями.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 18:23

  Понаехал написав:Я б сказал все индивидуально. Как правило люди с доходом выше среднего все взяли кредиты и платят около 40% за ипотеку, а кто имеет меньше , те живут в оренде подешевле. Я пока не брал ипотеку по ряду семейных причин и уверенности в наступающем кризисе. В Беркли уже -12% за год стоимость поплыла. Также я скажу, что ориентируюсь только по своему штату и в основном по городу, а он самый быстрорастущий в США со всеми вытекающими последствиями.


А какие прогнозы по срокам надвигающегося кризиса? В штатах должно быт об этом говорят, если видна тенденция спада цен на недвигу?
Любопытный
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