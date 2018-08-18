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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 05 жов, 2019 16:50
Понаехал написав:
Мне лендлорд прислал нотис с предложениями о оренде на навый период. Годовая( самая дешевая) поднялась с 1099 до 1154..+ паркоместо крытое 15$ в месяц вместо 10. Я опечален
оренде дорожает.
Какая рыночная стоимость жилья которое вы снимаете ?
Сколько налогов ваш лендлорд платит с 1154 ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Суб 05 жов, 2019 17:05
Понаехал годовой лимит пробега какой ? и какие штрафы за овермиледж?
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plugatyrev
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Додано: Суб 05 жов, 2019 17:54
Понаехал написав: investorkiev написав:
[
1099 это что - в месяц при годовом договоре?
Какой процент от месячного дохода после налогов составляет аренда?
Да. В месяц при годовом. + вода около 50 +электричество 100+ интернет 50+100 мобильная связь+страховка на жилье 17$+ 15 вывоз мусора.
Свой доход не люблю разглашать, сорри
но средний по штату на семью 48к в год до налогов.
Тоесть на аренду тратится в среднем около 30% от месячного дохода всей семьи?
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investorkiev
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Додано: Суб 05 жов, 2019 18:12
zzzzzz написав: Понаехал написав:
Мне лендлорд прислал нотис с предложениями о оренде на навый период. Годовая( самая дешевая) поднялась с 1099 до 1154..+ паркоместо крытое 15$ в месяц вместо 10. Я опечален
оренде дорожает.
Какая рыночная стоимость жилья которое вы снимаете ?
Сколько налогов ваш лендлорд платит с 1154 ?
Не знаю ибо в моем районе нет продажи аппаратов. Но дома от 400к которые только на половину больше площади аппаратов моих сдаются от 1800. По ним наверное лучше вам считать.
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Понаехал
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Додано: Суб 05 жов, 2019 18:14
plugatyrev написав:Понаехал
годовой лимит пробега какой ? и какие штрафы за овермиледж?
Лимит 12к миль в год, а штаты я не помню ибо за пределы ТХ только летаю. Все что более 6 чамов езды- с ребёнком малым неудобно ехать.
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Понаехал
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Додано: Суб 05 жов, 2019 18:19
investorkiev написав: Понаехал написав: investorkiev написав:
[
1099 это что - в месяц при годовом договоре?
Какой процент от месячного дохода после налогов составляет аренда?
Да. В месяц при годовом. + вода около 50 +электричество 100+ интернет 50+100 мобильная связь+страховка на жилье 17$+ 15 вывоз мусора.
Свой доход не люблю разглашать, сорри
но средний по штату на семью 48к в год до налогов.
Тоесть на аренду тратится в среднем около 30% от месячного дохода всей семьи?
Я б сказал все индивидуально. Как правило люди с доходом выше среднего все взяли кредиты и платят около 40% за ипотеку, а кто имеет меньше , те живут в оренде подешевле. Я пока не брал ипотеку по ряду семейных причин и уверенности в наступающем кризисе. В Беркли уже -12% за год стоимость поплыла. Также я скажу, что ориентируюсь только по своему штату и в основном по городу, а он самый быстрорастущий в США со всеми вытекающими последствиями.
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Понаехал
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Додано: Суб 05 жов, 2019 18:23
Понаехал написав:
Я б сказал все индивидуально. Как правило люди с доходом выше среднего все взяли кредиты и платят около 40% за ипотеку, а кто имеет меньше , те живут в оренде подешевле. Я пока не брал ипотеку по ряду семейных причин и уверенности в наступающем кризисе. В Беркли уже -12% за год стоимость поплыла. Также я скажу, что ориентируюсь только по своему штату и в основном по городу, а он самый быстрорастущий в США со всеми вытекающими последствиями.
А какие прогнозы по срокам надвигающегося кризиса? В штатах должно быт об этом говорят, если видна тенденция спада цен на недвигу?
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Любопытный
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