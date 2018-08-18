Додано: Суб 05 жов, 2019 18:19

investorkiev написав: Понаехал написав: investorkiev написав: [



1099 это что - в месяц при годовом договоре?



Какой процент от месячного дохода после налогов составляет аренда? 1099 это что - в месяц при годовом договоре?Какой процент от месячного дохода после налогов составляет аренда?

Да. В месяц при годовом. + вода около 50 +электричество 100+ интернет 50+100 мобильная связь+страховка на жилье 17$+ 15 вывоз мусора.

Свой доход не люблю разглашать, сорри но средний по штату на семью 48к в год до налогов. Да. В месяц при годовом. + вода около 50 +электричество 100+ интернет 50+100 мобильная связь+страховка на жилье 17$+ 15 вывоз мусора.Свой доход не люблю разглашать, соррино средний по штату на семью 48к в год до налогов.



Тоесть на аренду тратится в среднем около 30% от месячного дохода всей семьи? Тоесть на аренду тратится в среднем около 30% от месячного дохода всей семьи?

Я б сказал все индивидуально. Как правило люди с доходом выше среднего все взяли кредиты и платят около 40% за ипотеку, а кто имеет меньше , те живут в оренде подешевле. Я пока не брал ипотеку по ряду семейных причин и уверенности в наступающем кризисе. В Беркли уже -12% за год стоимость поплыла. Также я скажу, что ориентируюсь только по своему штату и в основном по городу, а он самый быстрорастущий в США со всеми вытекающими последствиями.