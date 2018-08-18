Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Понаехал написав:Мне лендлорд прислал нотис с предложениями о оренде на навый период. Годовая( самая дешевая) поднялась с 1099 до 1154..+ паркоместо крытое 15$ в месяц вместо 10. Я опечален оренде дорожает.
Какая рыночная стоимость жилья которое вы снимаете ? Сколько налогов ваш лендлорд платит с 1154 ?
Какой процент от месячного дохода после налогов составляет аренда?
Да. В месяц при годовом. + вода около 50 +электричество 100+ интернет 50+100 мобильная связь+страховка на жилье 17$+ 15 вывоз мусора. Свой доход не люблю разглашать, сорри но средний по штату на семью 48к в год до налогов.
Тоесть на аренду тратится в среднем около 30% от месячного дохода всей семьи?
Понаехал написав:Мне лендлорд прислал нотис с предложениями о оренде на навый период. Годовая( самая дешевая) поднялась с 1099 до 1154..+ паркоместо крытое 15$ в месяц вместо 10. Я опечален оренде дорожает.
Какая рыночная стоимость жилья которое вы снимаете ? Сколько налогов ваш лендлорд платит с 1154 ?
Не знаю ибо в моем районе нет продажи аппаратов. Но дома от 400к которые только на половину больше площади аппаратов моих сдаются от 1800. По ним наверное лучше вам считать.
Какой процент от месячного дохода после налогов составляет аренда?
Да. В месяц при годовом. + вода около 50 +электричество 100+ интернет 50+100 мобильная связь+страховка на жилье 17$+ 15 вывоз мусора. Свой доход не люблю разглашать, сорри но средний по штату на семью 48к в год до налогов.
Тоесть на аренду тратится в среднем около 30% от месячного дохода всей семьи?
Я б сказал все индивидуально. Как правило люди с доходом выше среднего все взяли кредиты и платят около 40% за ипотеку, а кто имеет меньше , те живут в оренде подешевле. Я пока не брал ипотеку по ряду семейных причин и уверенности в наступающем кризисе. В Беркли уже -12% за год стоимость поплыла. Также я скажу, что ориентируюсь только по своему штату и в основном по городу, а он самый быстрорастущий в США со всеми вытекающими последствиями.
Понаехал написав:Я б сказал все индивидуально. Как правило люди с доходом выше среднего все взяли кредиты и платят около 40% за ипотеку, а кто имеет меньше , те живут в оренде подешевле. Я пока не брал ипотеку по ряду семейных причин и уверенности в наступающем кризисе. В Беркли уже -12% за год стоимость поплыла. Также я скажу, что ориентируюсь только по своему штату и в основном по городу, а он самый быстрорастущий в США со всеми вытекающими последствиями.
А какие прогнозы по срокам надвигающегося кризиса? В штатах должно быт об этом говорят, если видна тенденция спада цен на недвигу?
Любопытный Штаты большие, есть места где цена падает, есть места где цена растет. В целом по стране пока что не падает. Ну и безработица не растет, сейчас уровень безработицы находится на исторических низах.
Понаехал написав:Я б сказал все индивидуально. Как правило люди с доходом выше среднего все взяли кредиты и платят около 40% за ипотеку, а кто имеет меньше , те живут в оренде подешевле. Я пока не брал ипотеку по ряду семейных причин и уверенности в наступающем кризисе. В Беркли уже -12% за год стоимость поплыла. Также я скажу, что ориентируюсь только по своему штату и в основном по городу, а он самый быстрорастущий в США со всеми вытекающими последствиями.
А какие прогнозы по срокам надвигающегося кризиса? В штатах должно быт об этом говорят, если видна тенденция спада цен на недвигу?
Все уверены в моем окружении что все будет ок и кризис не скоро. Спад недвижимостей в городах с большим количеством IT шников начался- я сюда кидал статистику по Калифорнии в целом. Забавно что по штату рост у них , а по айтишным городам спад. То в ТХ все по другому.. В целом по моему городу наблюдаю +5% в год.