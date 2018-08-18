Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Любопытный Штаты большие, есть места где цена падает, есть места где цена растет. В целом по стране пока что не падает. Ну и безработица не растет, сейчас уровень безработицы находится на исторических низах.
Понаехал написав:Я б сказал все индивидуально. Как правило люди с доходом выше среднего все взяли кредиты и платят около 40% за ипотеку, а кто имеет меньше , те живут в оренде подешевле. Я пока не брал ипотеку по ряду семейных причин и уверенности в наступающем кризисе. В Беркли уже -12% за год стоимость поплыла. Также я скажу, что ориентируюсь только по своему штату и в основном по городу, а он самый быстрорастущий в США со всеми вытекающими последствиями.
А какие прогнозы по срокам надвигающегося кризиса? В штатах должно быт об этом говорят, если видна тенденция спада цен на недвигу?
Все уверены в моем окружении что все будет ок и кризис не скоро.