Понаехал написав:

Я б сказал все индивидуально. Как правило люди с доходом выше среднего все взяли кредиты и платят около 40% за ипотеку, а кто имеет меньше , те живут в оренде подешевле. Я пока не брал ипотеку по ряду семейных причин и уверенности в наступающем кризисе. В Беркли уже -12% за год стоимость поплыла. Также я скажу, что ориентируюсь только по своему штату и в основном по городу, а он самый быстрорастущий в США со всеми вытекающими последствиями.