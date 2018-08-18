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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1918191919201921>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 248
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 19:30

  zzzzzz написав:Любопытный
Штаты большие, есть места где цена падает, есть места где цена растет.
В целом по стране пока что не падает. Ну и безработица не растет, сейчас уровень безработицы находится на исторических низах.

Вот это-то больше всего и пугает:
https://twitter.com/_Smithchenko/status ... 44417?s=09
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 19:31

  Понаехал написав:
  Любопытный написав:
  Понаехал написав:Я б сказал все индивидуально. Как правило люди с доходом выше среднего все взяли кредиты и платят около 40% за ипотеку, а кто имеет меньше , те живут в оренде подешевле. Я пока не брал ипотеку по ряду семейных причин и уверенности в наступающем кризисе. В Беркли уже -12% за год стоимость поплыла. Также я скажу, что ориентируюсь только по своему штату и в основном по городу, а он самый быстрорастущий в США со всеми вытекающими последствиями.


А какие прогнозы по срокам надвигающегося кризиса? В штатах должно быт об этом говорят, если видна тенденция спада цен на недвигу?

Все уверены в моем окружении что все будет ок и кризис не скоро.

Значит вот-вот йопнет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 19:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Смотрим свежий видосик - я все собирался туда сходить, но так и не собрался:
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 20:02

  zzzzzz написав:Понаехал
Любопытный вот почитайте данные

рост есть но темпы замедляются
июль к июлю +5%
за прошлый период было +7,6% это в целом.
Но вся точная статистика имеет большой временной лаг. Есть опережающие данные,но они не всегда достоверные.

https://www.fhfa.gov/Media/PublicAffair ... -Year.aspx

Очень стоит смотреть на сегменты рынка. Инвестиционная недвижка уже прет в низ.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 20:05

  airmax78 написав:Значит вот-вот йопнет.

я думаю минимум 2 квартала стабильности есть ещё. Если будут пытаться валить экономику, то сделают это перед выборами.
Вопрос больше немного в другом... в чем заходить в кризис... в кэше или в золоте(etf набрать с привязкой 1:10 к унции и 0.25 годовой комиссии).
Понаехал
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 20:07

  airmax78 написав:Смотрим свежий видосик - я все собирался туда сходить, но так и не собрался:

Симпатичный комплекс, только странно то что не раскупаются квартиры и мало людей живет.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 20:23

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Смотрим свежий видосик - я все собирался туда сходить, но так и не собрался:

Симпатичный комплекс, только странно то что не раскупаются квартиры и мало людей живет.

Ага. Геос выставил ценник, вероятно, тупо скопировав прайс-лист Тетриса годичной давности. По такой цене это продать, ИМХО, без шансов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 20:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:Смотрим свежий видосик - я все собирался туда сходить, но так и не собрался:

Симпатичный комплекс, только странно то что не раскупаются квартиры и мало людей живет.

Ага. Геос выставил ценник, вероятно, тупо скопировав прайс-лист Тетриса годичной давности. По такой цене это продать, ИМХО, без шансов.
Красивый домик

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 20:38

  Оранжевый-хит сезона написав:
airmax78 написав:Ага. Геос выставил ценник, вероятно, тупо скопировав прайс-лист Тетриса годичной давности. По такой цене это продать, ИМХО, без шансов.
Красивый домик

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Украшением этого дома является Элина Свитолина. Кв.124.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 20:49

МОДЕРАТОРЫ ВООБЩЕ ЕСТЬ НА ФОРУМЕ?????

  zzzzzz написав:Понаехал
Любопытный вот почитайте данные

рост есть но темпы замедляются
июль к июлю +5%
за прошлый период было +7,6% это в целом.
Но вся точная статистика имеет большой временной лаг. Есть опережающие данные,но они не всегда достоверные.

https://www.fhfa.gov/Media/PublicAffair ... -Year.aspx

девочки завязывайте оффтопить
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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