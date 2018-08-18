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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1918191919201921

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 248
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 20:50

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:Любопытный
Штаты большие, есть места где цена падает, есть места где цена растет.
В целом по стране пока что не падает. Ну и безработица не растет, сейчас уровень безработицы находится на исторических низах.

Вот это-то больше всего и пугает:
https://twitter.com/_Smithchenko/status ... 44417?s=09

https://taxfree.livejournal.com/2457105.html да, есть такое мнение
LordEmerald
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 20:50

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Значит вот-вот йопнет.

я думаю минимум 2 квартала стабильности есть ещё. Если будут пытаться валить экономику, то сделают это перед выборами.
Вопрос больше немного в другом... в чем заходить в кризис... в кэше или в золоте(etf набрать с привязкой 1:10 к унции и 0.25 годовой комиссии).

вот и я о том думаю. у меня доход в уе, так что не так страшно как людям в бумаге, но на золото кошусь
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
jj1981ua
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